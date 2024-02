Αρχαίος πάπυρος αποκρυπτογραφήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

«Διαβάστηκε» με τη χρήση αλγορίθμων της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) ένας από τους παπύρους που θάφτηκαν μαζί με χιλιάδες άλλα αντικείμενα όταν εξερράγη ο Βεζούβιος, το 79 μ.Χ. Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα του SkyNews κατά το οποίο ο πάπυρος εικάζεται ότι ανήκε στον πεθερό του Ιουλίου Καίσαρα και αποτελεί μέρος μίας συλλογής περίπου 1.800 παπύρων που βρέθηκαν στην πόλη Ερκολάνο– κοντά στην πόλη της Πομπηίας, η οποία επίσης καταστράφηκε.

Η ανάγνωση 15 στήλων του παπύρου που αντιστοιχεί σε αποκρυπτογράφηση περισσότερων από 2.000 γραμμάτων, έγινε από τρεις φοιτητές στο πλαίσιο του Vesuvius Challenge – ενός διαγωνισμού που προσέφερε ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 1 εκατ. δολαρίων. Οι τρεις φοιτητές –ο Γιούσεφ Νέιντερ από τη Γερμανία, ο Λουκ Φάριτορ από τις ΗΠΑ και ο Τζούλιαν Σίλιγκερ από την Ελβετία– θα μοιραστούν το βραβείο των 700.000 δολαρίων.

«Αυτές οι δεκαπέντε στήλες κειμένου προέρχονται από το τέλος του πρώτου παπύρου που μπορέσαμε να διαβάσουμε και περιέχουν νέο κείμενο από τον αρχαίο κόσμο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ», έγραψε σε ανάρτηση του στο Twitter/Χ ο Νατ Φρίντμαν, ένας από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

Το κείμενο αποδίδεται ανήκει στον Έλληνα φιλόσοφο και ποιητή Φιλόδημο που ανήκε στον κύκλο του Επίκουρου. Στο κείμενο, ο Φιλόδημος αναφέρεται στη μουσική, το φαγητό και στις απολαύσεις της ζωής, όπως τις αντιλαμβάνεται η επικούρειος φιλοσοφία.

Το εικονικό ξετύλιγμα του παπύρου λειτουργεί με τη δημιουργία μιας τρισδιάστατης σάρωσης του κειμένου χρησιμοποιώντας αξονική τομογραφία. Στη συνέχεια, ο πάπυρος χωρίζεται σε τμήματα και οι περιοχές με μελάνι ανιχνεύονται από ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης – μια εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ανακάλυψη έχει εντυπωσιάσει επιστήμονες και ιστορικούς, συμπεριλαμβανομένης της καθηγήτριας Άλις Ρόμπερτς, η οποία τη χαρακτήρισε «την αρχαιολογική ανακάλυψη της ζωής μου».

Το τμήμα του κειμένου που αποκρυπτογραφήθηκε αντιστοιχεί μόνο στο 5% ενός από τους παπύρους που έχει ήδη ανακαλυφθεί, δήλωσε ο Φρίντμαν, με το ενδεχόμενο να υπάρχουν χιλιάδες ακόμη πάπυροι που βρίσκονται ακόμη θαμμένοι στη Βίλα των Παπύρων.

«Το 2024, ο στόχος μας είναι να αποκρυπτογραφήσουμε αποσπάσματα κειμένου μέχρι ολόκληρους παπύρους και ανακοινώνουμε ένα νέο μεγάλο βραβείο 100.000 δολαρίων για την πρώτη ομάδα που θα καταφέρει να διαβάσει τουλάχιστον το 90% και των τεσσάρων παπύρων που έχουμε σαρώσει», έγραψε ο Φρίντμαν στο Χ.

Ten months ago, we launched the Vesuvius Challenge to solve the ancient problem of the Herculaneum Papyri, a library of scrolls that were flash-fried by the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD.



Today we are overjoyed to announce that our crazy project has succeeded. After 2000… pic.twitter.com/fihs9ADb48