Γέφυρες στο χρόνο

Όλοι έχουμε επισκεφθεί τουλάχιστον έναν αρχαιολογικό χώρο της χώρας μας. Συν οι χιλιάδες τουρίστες που τους επισκέπτονται όλους καθημερινά, όλες τις εποχές του χρόνου. Θαυμάζουμε τα αρχαία αυτά κατασκευάσματα. Την αντίσταση και την αντοχή τους στον χρόνο, την υπομονή και επιμονή τους να συνεχίζουν να στέκονται όρθια, την απόκοσμη ομορφιά τους, τις προηγούμενες ζωές τους στο πέρας των αιώνων.

Καθώς, όμως, εμείς παρατηρούμε αμέριμνοι τα ερείπια και κουραζόμαστε από τις, ποικίλες κάθε φορά, καιρικές συνθήκες ή τις απίστευτα πολλές πληροφορίες που ξεφουρνίζουν οι ξεναγοί και μάταια προσπαθούμε να συγκρατήσουμε, μας διαφεύγει μια πολύ ενδιαφέρουσα και λανθάνουσα λεπτομέρεια. Το ότι η θέση αυτών των αρχαίων χώρων δεν είναι τυχαία. Οι τόποι αυτοί που επισκεπτόμαστε, κρύβουν ένα μυστικό.

Μετά από έρευνες και αναλύσεις, επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί σχηματίζουν νοητά γεωμετρικά τρίγωνα. Τρίγωνα ισοσκελή, αλλά και ισόπλευρα. Γεγονός το οποίο προκαλεί πολλαπλά και διαφόρων ειδών ερωτήματα.

Τα γνωστότερα από αυτά τα τρίγωνα, είναι δύο. Το ένα σχηματίζεται από τον ναό του Ηφαίστου (στην αρχαία αγορά) στην Αθήνα, τον ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα και τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ως κορυφή του τριγώνου. Η χάραξη γραμμών από τον έναν ναό μέχρι τον άλλον, ως σημεία πάνω σε χάρτη, σχηματίζουν ένα, ανεστραμμένο διαγωνίως, ισοσκελές τρίγωνο.

Το άλλο, και πάλι ισοσκελές, τρίγωνο, σχηματίζεται από τον ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα, τον Παρθενώνα και τον ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς ως κορυφή. Το συγκεκριμένο, μάλιστα, φαίνεται να στρέφεται στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση απ’ το προηγούμενο.

Κι αυτά, όπως ανέφερα, είναι δύο μόνο από τα αρκετά τρίγωνα που σχηματίζονται όχι μόνο με ναούς, αλλά και ιερά, μαντεία, ακόμα και πόλεις, ως σημεία πάνω στον χάρτη. Όλα σημεία, των οποίων οι αποστάσεις έχει υπολογιστεί ότι αποκλίνουν ελάχιστα η μία με την άλλη. Δηλαδή, κυριολεκτικά οι πλευρές (τα σκέλη) αυτών των τεράστιων τριγώνων δεν είναι απόλυτα ίσες μόνο για λίγα μέτρα.

Πως μπορούσαν, όμως, οι αρχαίοι να χτίζουν πάντα με βάση μαθηματικές σχέσεις, όπως το «π» (3,14) ή την Χρυσή τομή; Πως είναι δυνατόν να έκαναν τέτοιους ακριβείς υπολογισμούς χωρίς να κατέχουν καν, κάτι τουλάχιστον κοντινό στο, σημερινό GPS; Όταν, μάλιστα, υπήρχαν και φορές που έπρεπε να τους κάνουν ξεπερνώντας το εμπόδιο της θάλασσας; Και γιατί, εν τέλει, να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία; Σε τι τους ωφελούσε;

Αρχαίες πηγές αναφέρουν, ότι θεοί, θεϊκοί οιωνοί ή χρησμοί από κάποιο μαντείο υποδείκνυαν στους ανθρώπους που έπρεπε να χτιστούν κάθε φορά τα διάφορα κτίρια και οι πόλεις. Ο Αριστοτέλης και ο Στράβωνας σημειώνουν, ότι πάντα ακολουθούσαν συγκεκριμένες διαδικασίες πριν επιλέξουν τα μέρη για να χτίσουν το οτιδήποτε. Χωρίς, όμως, να εξηγούν με περισσότερη λεπτομέρεια τι περιέλαβαν αυτές οι διαδικασίες...

Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για την εξήγηση αυτού του μυστηρίου, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος αξιοπιστίας. Από αποκρυφιστική σύνδεση των χώρων, αρμονία με την αστρονομία και σχηματισμό των αστερισμών επί γης, κτίσιμο με βάση τον ζωδιακό κύκλο και θεωρίες συνωμοσίας, μέχρι τα «ενεργειακά ρεύματα», τα μαγνητικά πεδία και τον τριγωνισμό ως γενικευμένη πρακτική στην αρχαία Ελλάδα.

Η απάντηση μάλλον βρίσκεται κάπου στη μέση, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται ότι πάντα, όχι μόνο σε αυτή τη περίπτωση, αλλά σε κάθε πτυχή της ζωής τους, συνδύαζαν την θρησκεία, την επιστήμη, την πρακτικότητα, την φιλοσοφία, αλλά και την ίδια την φύση για να παίρνουν αποφάσεις.

Το μυστήριο, βέβαια, παραμένει και παρά τα εξελιγμένα μέσα που κατέχουμε πλέον, μάλλον θα κάνουμε αρκετά χρόνια ακόμα να λύσουμε αυτόν τον, αρκετά tricky, γρύφο των προγόνων μας...

