Αποχαιρετώντας τη Μάγκι Σμιθ, την κινηματογραφική ΜακΓκόναγκαλ

«Η καριέρα μου είναι γεμάτη περιπέτειες. Νομίζω ότι κατατάχθηκα στο χιούμορ... Αν κάνεις κωμωδία, δεν μετράς. Η κωμωδία δεν θεωρείται ποτέ το πραγματικό πράγμα», είχε δηλώσει το 2004 η Μάγκι Σμιθ, παραχωρώντας συνέντευξη στο βρετανικό μέσο Guardian. Παρά τα τότε λεγόμενά της, η Σμιθ, κατά τη διάρκεια της 60ετούς και πλέον καριέρας της διέπρεψε στην υποκριτική, σε κωμικούς αλλά και δραματικούς ρόλους, παίζοντας μαζί με τον Λώρενς Ολίβιε για το Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας, κερδίζοντας –μεταξύ άλλων– ένα Bafta καλύτερης ηθοποιού για το «Μοναχικό πάθος» της Τζούντιθ Χερν, και ερμηνεύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην «Hedda Gabler» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, το 1970.

«Μοναδική στο είδος της» την περιγράφουν συνάδελφοί της και ανακαλούμε στιγμές από την καριέρα της με αφορμή την εκδημία της, την Παρασκευή (27/9), σε ηλικία 89 ετών.

Υπήρξε παραγωγική και πολυβραβευμένη, στην ερμηνευτική της φαρέτρα αντικατοπτρίζονται τα επιτεύγματά της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση στους μεγαλύτερους χώρους πολιτισμού της Βρετανίας και των ΗΠΑ, από το BBC έως το Χόλιγουντ, το West End έως το Μπρόντγουεϊ. Ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις κάθε ρόλου δίχως υπερβολή ή ελλείψεις, με βλέμμα διαπεραστικό, όπως εκείνο πίσω από τα μικροσκοπικά γυαλιά που φορούσε στο ρόλο της ως καθηγήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ στο Χόγκουαρτς, στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ. Χαρακτηριστική παρουσία με τα μαλλιά της πιασμένα σε σφικτό κότσο, ενίοτε με ψηλό καπέλο, βλέμμα άλλοτε κατανόησης άλλοτε αυστηρό, ανάλογα με την περίσταση. Τονίζοντας τη σημασία αλλά και την παντοδυναμία να είναι ενωμένοι οι άνθρωποι, τον ρόλο ενός εκπαιδευτικού, την κατανόηση.

Η παρουσία της Σμιθ στο κινηματογραφικό στούντιο για τις ανάγκες της σειράς ταινιών, Χάρι Πότερ, το διάστημα μεταξύ 2001 και 2011 ήταν ένας λόγος αποχώρησής της –τότε, για ορισμένο χρονικό διάστημα– από το θέατρο. Εκτός από τις ταινίες «Χάρι Πότερ», στην κινηματογραφική «αναγέννηση» της Σμιθ συμπεριλαμβάνεται επίσης η δραματική ταινία «Gosford Park» (2001) του Ρόμπερτ Άλτμαν, καταδεικνύοντας ότι η Μάγκι Σμιθ είναι «μια ηθοποιός με σπάνια ικανότητα να κάνει ό,τι θέλει, οπουδήποτε», όπως υπογραμμίζει ο Μαρκ Λόσον από τους Guardian.

«Η λέξη θρύλος χρησιμοποιείται υπερβολικά, αλλά αν ισχύει για οποιονδήποτε στη βιομηχανία μας, τότε ισχύει για εκείνη. Σε ευχαριστώ Μάγκι», σημείωσε –μεταξύ άλλων– για την αποθανούσα ο Ντάνιελ Ράντκλιφ που πρωταγωνίστησε ως Χάρι Πότερ στην ομώνυμη σειρά ταινιών.

Daniel Radcliffe pays tribute to the late Maggie Smith:



“She was a fierce intellect, a gloriously sharp tongue, could intimidate and charm in the same instant and was, as everyone will tell you, extremely funny… I will always consider myself amazingly lucky to have been able… pic.twitter.com/O0ob0LiBjl