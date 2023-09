Πέθανε ο Μάικλ Γκάμπον, ο κινηματογραφικός Ντάμπλντορ

Το βλέμμα του αφοπλιστικό και διεισδυτικό μέσα από τα μικρού μεγέθους κρυστάλλινα γυαλιά του που στερεώνονταν στην κορυφή της ελαφρώς γαμψής μύτης του. Τα μακριά μαλλιά του συνομιλούσαν με τα μακριά γένια του, οι λέξεις του μετρημένες και σοφές, το χέρι του πανέτοιμο ώστε σε ανύποπτο χρόνο να τραβήξει το ραβδί και να υπερασπισθεί είτε τον εαυτό του είτε εκείνους που κινδύνευαν. Μεγάλη του έγνοια ο Χάρι Πότερ, «το αγόρι που επέζησε» όπως έχει σημειωθεί στη σειρά (επτά) βιβλίων «Χάρι Πότερ» της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο, μέσα από οκτώ ταινίες (σ.σ το τελευταίο βιβλίο έχει μεταφερθεί σε δύο ταινίες).

Το πρόσωπο που περιγράψαμε παραπάνω είναι ο ρόλος του Ντάμπλντορ στην σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ». Ο λόγος αυτής της μνημόνευσης, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ντάμπλντορ, ο Βρετανο-ιρανδός Μάικλ Γκάμπον, ο οποίος την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Sir Michael Gambon has passed away at the age of 82. pic.twitter.com/7S5SdOR4ba — Film Updates (@FilmUpdates) September 28, 2023

Ο Μάικλ Γκάμπον έγινε γνωστός στο παγκόσμιο κοινό για τον ρόλο του σοφού καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ και του οποίου την καριέρα εγκαινίασε ο μέντοράς του, Λόρενς Ολίβιε, αναφέρει το Reuters.

Ο Γκάμπον ανέλαβε τον ρόλο του σοφού μάγου από το τρίτο μέρος της σειράς των οκτώ ταινιών, αφού αντικατέστησε τον αείμνηστο Ρίτσαρντ Χάρις, το 2004. Ο Γκάμπον υποβάθμισε τους επαίνους για την ερμηνεία του και είπε ότι απλώς υποδύθηκε τον εαυτό του «με κολλημένη γενειάδα και μακρύ χιτώνα».

Μάικλ Γκάμπον: Από ερασιτεχνική θεατρική ομάδα στη μεγάλη οθόνη

Μπορεί ο Μάικλ Γκαμπον (γενν. 1940, Δουβλίνο) να έγινε ευρέως γνωστός υποδυόμενος τον σοφό μάγο στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», έχει όμως υποδυθεί αξιοσημείωτους ακόμη κινηματογραφικούς ρόλους, όπως έναν ψυχωτικό αρχηγό μαφίας στην ταινία του Peter Greenaway, «Τhe Cook, the Thief, His Wife & Her Lover» το 1989 και τον ηλικιωμένο βασιλιά Γεώργιο Ε' στην ταινία του Tom Hooper, «The King's Speech» το 2010.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και αργότερα πέρασε στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 15 ετών για να ξεκινήσει μια μαθητεία μηχανικού και μέχρι τα 21 του ήταν πλήρως καταρτισμένος. Στο μεταξύ, ήταν μέλος μιας ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας και ανέκαθεν επιθυμία του ήταν να παίξει στο θέατρο, ενώ ο ίδιος ήξερε ότι μπορούσε να παίξει θέατρο, όπως είχε δηλώσει (2004) στην εφημερίδα «The Herald».

Ο ηθοποιός Μάικλ Γκάμπον και άλλα μέλη από το καστ της σειράς ταινιών «Χάρι Πότερ» κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων σε θεματικό πάρκο στην πόλη Ορλάντο των ΗΠΑ. Πηγή φωτ.: AP/John Raoux

Καταγράφουμε τη διαδρομή του: το 1962 πέρασε από οντισιόν για τον σπουδαίο σαιξπηρικό ηθοποιό Olivier, ο οποίος τον έκανε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Εθνικού Θεάτρου στο Old Vic, μαζί με άλλους νέους ανερχόμενους σπουδαίους που περιλάμβαναν τον Derek Jacobi και τη Maggie Smith. Ο Γκάμπον έχτισε τη φήμη του στη σκηνή τα επόμενα χρόνια, κάνοντας ιδιαίτερα γνωστό το όνομά του με την ερμηνεία του ως Γαλιλαίος το 1980 στην παράσταση «Η ζωή του Γαλιλαίου» του Τζον Ντέξτερ.

Τη δεκαετία του 1980 πρωταγωνίστηκε στην τηλεοπτική σειρά του «The Singing Detective» (1986), στην οποία υποδυόταν έναν συγγραφέα που έπασχε από μια εξουθενωτική δερματική πάθηση και του οποίου η φαντασία αποτελούσε τη μόνη διέξοδο από τον πόνο του. Η ερμηνεία αυτή του χάρισε ένα από τα τέσσερα BAFTA που κέρδισε. Στις διακρίσεις του και τρία βραβεία Olivier και δύο βραβεία του Screen Actors Guild.

Αποσύρθηκε από τη σκηνή το 2015, αφού αντιμετώπισε μακροχρόνια προβλήματα μνήμης, αλλά συνέχισε να παίζει στην οθόνη μέχρι το 2019. Είπε σε έναν συνεντευκτή το 2002 ότι η δουλειά του τον έκανε να αισθάνεται «ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο».