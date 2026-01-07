Άνοιξε η υποβολή ταινιών στο 11ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου

Από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί η 11η έκδοση του Beyond Borders | Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου. Μετά την επιτυχία της τελευταίας επετειακής του διοργάνωσης, στην οποία κατατέθηκαν αριθμός ρεκόρ με 907 ταινίες, το Φεστιβάλ ανοίγει την πρόσκληση συμμετοχής σε Έλληνες και ξένους δημιουργούς ντοκιμαντέρ από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2026.

Διαγωνιστικό Πρόγραμμα:

Στη 11η έκδοσή του, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει 42 ταινίες στο διαγωνιστικό του πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από:

Κυρίως Διαγωνιστικό Τμήμα: Αφορά ταινίες μεσαίου (31-60 λεπτά) και μεγάλου μήκους (61+ λεπτά).

μicro Διαγωνιστικό Τμήμα: Αφορά ταινίες μικρού μήκους (έως 30 λεπτά), με δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά σε δημιουργούς που έχουν έως 3 ταινίες στο ενεργητικό τους. Οι μη ελληνικές παραγωγές ή συμπαραγωγές οφείλουν υποχρεωτικά να πραγματοποιούν τουλάχιστον την ελληνική τους πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμες.

Θεματολογία που εμπνέει και προβληματίζει

Το Beyond Borders επικεντρώνεται σε ταινίες που πραγματεύονται ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, στην ανάδειξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε διασυνοριακό θέμα που συνδέεται με τις ανησυχίες και τις τάσεις της σύγχρονης κινηματογραφικής τέχνης. Οι ταινίες που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση για τα διαγωνιστικά τμήματα, πρέπει να έχουν υλοποιηθεί εντός του τελευταίο έτους (2025-2026).

Υποβολή Συμμετοχών

Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί μπορούν να υποβάλουν τις ταινίες τους αποκλειστικά μέσω της μέσω της διεθνούς πλατφόρμας FilmFreeway. Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Με το Καστελλόριζο να παραμένει το ιδανικό σκηνικό αυτής της διεθνούς κινηματογραφικής συνάντησης, το Beyond Borders ετοιμάζεται να καλωσορίσει δημιουργούς, επαγγελματίες και φίλους του ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.beyondborders.gr ή στο [email protected].

Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ).