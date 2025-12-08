Χρυσές Σφαίρες 2026

Με εννέα υποψηφιότητες, το πολιτικό δράμα «One Battle After Another» (ελληνικός τίτλος: «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»), η τελευταία ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, κυριάρχησε στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Το νορβηγικό δράμα «Affeksjonsverdi» («Συναισθηματική Αξία») κατέλαβε τη δεύτερη θέση με οκτώ υποψηφιότητες.
Ακολουθεί το θρίλερ «Sinners» («Αμαρτωλοί») με επτά υποψηφιότητες.
Αρκετές υποψηφιότητες συγκέντρωσε το Adolescence, η μίνι σειρά του Netflix ενώ και η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, είναι υποψήφιο σε τρεις κατηγορίες: Καλύτερη ηθοποιός, καλύτερος ηθοποιός και καλύτερης ταινίας.
Οι νικητές για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες - που θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ - θα ανακοινωθούν σε τελετή στις 11 Ιανουαρίου στο Μπέβερλι Χιλς.
Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες:
Καλύτερη Ταινία – Δράμα
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Values
- Sinners
Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Καλύτερη Ηθοποιός – Ταινία – Δράμα
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Julia Roberts – After The Hunt
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Sorry, Baby
Καλύτερος Ηθοποιός – Ταινία – Δράμα
- Joel Edgerton – Train Dreams
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – The Smashing Machine
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
- Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Καλύτερη Ερμηνεία Stand-Up Comedy στην Τηλεόραση
- Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais: Mortality
- Sarah Silverman: Postmortem
Καλύτερο Podcast
Μια νέα κατηγορία φέτος — οι υποψήφιοι για Καλύτερο Podcast είναι:
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
Καλύτερο Κινηματογραφικό και Εμπορικό Επίτευγμα
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
- Abbott Elementary – ABC
- The Bear – FX on Hulu
- Hacks – HBO Max
- Nobody Wants This – Netflix
- Only Murders in the Building – Hulu
- The Studio – Apple TV
Καλύτερη Ηθοποιός – Ταινία – Μιούζικαλ/Κωμωδία
- Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
- Cynthia Erivo – Wicked: For Good
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Καλύτερος Ηθοποιός – Ταινία – Μιούζικαλ/Κωμωδία
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- George Clooney – Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Lee Byung-Hun – No Other Choice
- Jesse Plemons – Bugonia
Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα
- The Diplomat – Netflix
- The Pitt – HBO Max
- Pluribus – Apple TV
- Severance – Apple TV
- Slow Horses – Apple TV
- The White Lotus – HBO Max
Καλύτερη Σκηνοθεσία – Ταινία
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ryan Coogler – Sinners
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – It Was Just An Accident
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloé Zhao – Hamnet
Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία – Ταινία
- Emily Blunt – The Smashing Machine
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Ariana Grande – Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεοπτική Ταινία)
- Claire Danes – The Beast in Me
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – Long Bright River
- Sarah Snook – All Her Fault
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – The Girlfriend
Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)
- Kristen Bell – Nobody Wants This
- Ayo Edebiri – The Bear
- Selena Gomez – Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Wednesday
- Jean Smart – Hacks
Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση – Δράμα
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Severance
- Helen Mirren – Mobland
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus