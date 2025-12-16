Αγγελική Ζαμπλάρα: Η γραβάτα είναι σταθερή μόδα

Διαχρονικό αξεσουάρ ανδρικής ένδυσης, η γραβάτα είναι πανταχού παρούσα στην ανδρική μόδα, ειδικά τώρα. Η γραβάτα είναι μόδα.

Το επιβεβαιώνει η Αγγελική Ζαμπλάρα, δεύτερη γενιά του Οίκου Γραβατών Ζαμπλάρα, ο οποίος συμπληρώνει φέτος πενήντα τρία χρόνια ιστορίας. Η Αγγελική μεγάλωσε μέσα στον υλικό πολιτισμό των μεταξιών και των χρωμάτων και λάτρεψε τη γραβάτα. Μετά το μεταπτυχιακό της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, παρέλαβε τα ηνία από τον πατέρα της, τον μετρ της γραβάτας, Δημήτρη Ζαμπλάρα. Το ατελιέ γραβατών του Οίκου βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη. Ένας χώρος υψηλής αισθητικής, ντυμένος στις μελί αποχρώσεις του ξύλου, με όμορφη βιτρίνα, εφάμιλλη αντίστοιχων κεντροευρωπαϊκών, τιμά το προϊόν που πουλά.

Βυζαντινός κήπος των αρετών

Η μεγάλη επιστροφή της γραβάτας συμπίπτει με ένα μπαράζ εμφανίσεων διάσημων ηθοποιών με γραβάτες και με παραγωγές όπως το «Wake Up Dead Man» στο Netflix με δυνατό καστ ηθοποιών και τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ. Ο Κρεγκ είναι ντυμένος από την κορυφή ως τα νύχια με Yves Saint Laurent και δεν αποχωρίζεται τις γραβάτες του.

O Οίκος YSL υπήρξε διαχρονικά μία από τις πολυτελείς υπογραφές που προώθησαν πιο έντονα το αφήγημα της γραβάτας -από την εποχή που βρισκόταν στο τιμόνι ο ομώνυμος ιδρυτής του, πάντα με γραβάτα, μέχρι τη σημερινή δημιουργική διεύθυνση του Άντονι Βακαρέλο. Κι είναι ακριβώς αυτό το αξεσουάρ που «δένει» στιλιστικά τις εμφανίσεις του Ντάνιελ Κρεγκ. Σχεδόν σε κάθε καρέ τον βλέπουμε καλοντυμένο, με κοστούμι και γραβάτα με μοτίβο και μια μικρή στρογγυλή καρφίτσα. Σε μία σκηνή, φορά κοστούμι με γιλέκο σε καμηλό απόχρωση, ανοιχτό γαλάζιο πουκάμισο με μεγάλο γιακά και μια εντυπωσιακά κλασάτη, πλούσια γραβάτα.

Η Αγγελική Ζαμπλάρα σχολιάζοντας την επιστροφή της γραβάτας επιβεβαιώνει ότι υπάρχει κίνηση και ζωηρό ενδιαφέρον για τις γραβάτες. Βέβαια, όπως λέει, «η αγορά είναι ένα καρδιογράφημα. Λόγω όλων των θεμάτων και των προβλημάτων και όλης της περασμένης δεκαετίας πάντα δημιουργούνται προβλήματα και υπάρχουν προβλήματα. Όμως θεωρώ, δεν είναι ότι η γραβάτα κάνει το ντύσιμο, ότι σε κάποιες περιστάσεις χρειάζεται και είναι όμορφο ένας άνδρας να φοράει γραβάτα, αρκεί να μην τον φοράει. Αυτό λέω πάντα. Όλα δεν ταιριάζουν σε όλους, όμως σίγουρα μια γραβάτα κλασική είναι και διαχρονική».

Όσον αφορά στα χρώματα η ειδική της γραβάτας κυρία Ζαμπλάρα τονίζει πως όλα τα χρώματα είναι στην επικαιρότητα, δεν της αρέσει η φράση «είναι της μόδας». Το πιο σπουδαίο είναι το σετάρισμα. «Οι συνδυασμοί είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά».

Στις προθήκες του Οίκου Ζαμπλάρα εντυπωσιάζει και μια σειρά μεταξωτών μαντιλιών. Τίτλος της δημιουργίας είναι ο «Βυζαντινός κήπος των αρετών», σε λευκό αλλά και σε μαύρο φόντο. Στο μαντίλι απεικονίζονται λουλούδια, κάθε λουλούδι αντιπροσωπεύει και μια εκ των ανθρωπίνων αρετών και περιβάλλεται με πολύ διακριτικά βυζαντινά σχέδια, τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.

Το φουλάρι ο «Βυζαντινός κήπος των αρετών» σχεδιάστηκε με ευλάβεια από την Αγγελική. «Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την αγάπη για την Πόλη, όχι μόνο διότι έχουμε ρίζες από εκεί, αλλά γιατί πιστεύω ότι πρέπει να κρατάμε πάντα δυνατό και ζωντανό τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Έτσι λοιπόν θεώρησα ότι μέσα από τη δουλειά μας με τα σχέδια αυτά, έστω και στο ελάχιστο, να βοηθήσουμε τους Ρωμιούς της Πόλης. Είτε βρίσκονται στον Ελλαδικό χώρο, είτε βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Στόχος είναι να βοηθήσουμε ένα από τα ευαγή ιδρύματα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο βασικό. Όπου υπάρχει ανάγκη είναι σίγουρο ότι κι εμείς όπου μπορούμε θα βοηθάμε».

Το Ζωγράφειο Λύκειο γιορτάζει φέτος τα 132 χρόνια από την ίδρυσή του, επιβεβαιώνοντας τη μακρά του ιστορία ως φάρος του ελληνισμού στην Πόλη. Για αυτή την επέτειο και με την βοήθεια του προέδρου των εν Ελλάδι Ζωγραφιωτών, Νίκου Κόλμαν, η Αγγελική Ζαμπλάρα εμπνεύστηκε μια γραβάτα με τη Σφίγγα, το σήμα του Ζωγραφείου Λυκείου, όπως και ένα μαντίλι. «Θεωρώ ότι πέρα από το ότι θα είναι κάτι όμορφο, μια πολύ όμορφη γραβάτα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα να τη φορέσει όχι μόνο επειδή είναι απόφοιτος του Ζωγραφείου Λυκείου ή διότι κατάγεται από την Πόλη, αλλά επειδή θεωρώ ότι η ιστορία μας, πάντα και μέσα από τη μόδα, πρέπει να παραμένει ζωντανή και να αναδεικνύεται όσο περισσότερο γίνεται».

Έτοιμη να ανοίξω την πόρτα στην Αγίας Φωτεινής 40 μου έρχεται μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει ελληνική γραβάτα; «Ελληνική γραβάτα δεν υπάρχει στην ποιότητα που εμείς θέλουμε να έχουμε, κακά τα ψέματα. Οι Ιταλοί είναι οι καλύτεροι, το σχέδιο βέβαια είναι 100% ελληνικό, είναι δικό μας. Δεν είναι κακό και το έχω ξαναπεί, συνεργαζόμαστε με αυτούς που ξέρουν».

Ζητώ μια συμβουλή. Χριστούγεννα έρχονται και η γραβάτα είναι ένα δώρο που σε βγάζει ασπροπρόσωπο. Τι να επιλέξεις;

«Το μοντέρνο είναι το κλασικό και το διαχρονικό, δεν υπάρχει κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο».