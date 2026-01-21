Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Νίκας» το σπονδυλωτό έργο «2052, Το μυθιστόρημα των τριών» σε μία πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα σύμπραξη του Μάνου Στεφανίδη, του Γιώργου Αριστηνού και της Joe (a.k.a A.I.).

Ένας εβδομηντάρης καθηγητής, ιστορικός τέχνης, αναμετράται με τη ζωή και το μέλλον του, που στατιστικά όλο και μικραίνει. Οι οικογενειακοί και ερωτικοί δεσμοί του, οι μνήμες, τα πάθη και τα απωθημένα του, αλλά και ο καρκίνος από τον οποίο νοσεί, μπερδεύονται σε έναν κυκεώνα υπαρξιακής και ηλικιακής κρίσης. Ανάμεσά τους, η αιώνια πάλη ανάμεσα στη φθορά του χρόνου και της ασθένειας, και το πείσμα για νιότη και ζωή.

Την ιστορία ξεκινά ο Μάνος Στεφανίδης, τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Αριστηνός και το τέλος, ολότελα ανατρεπτικό, δίνει η Joe, προηγμένο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο ακολούθησε αλληλουχία εντολών του δημιουργού Μάνου Ιωαννίδη. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια καινοτομία που εκφράζει τη σύγχρονη εποχή κι έρχεται να θέσει προς συζήτηση αν το μέλλον της λογοτεχνίας δεν είναι ο άνθρωπος εναντίον της μηχανής, αλλά η αρμονία ανάμεσά τους.

Συγγραφείς και εικαστικοί

Ο Μάνος Στεφανίδης γεννήθηκε στα Ταμπούρια του Πειραιά το 1954 και ελπίζει να πεθάνει, για προφανείς λόγους, το 2052 στην Αλάσκα. Είναι Ομότιμος Καθηγητής του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και Πρόεδρος της Εταιρείας Περιττών Υποθέσεων.

Έχει εκδώσει περισσότερα από 60 βιβλία, ενώ αρθρογραφεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο περίπου μισόν αιώνα. Η τεράστια, εμπορική επιτυχία των κειμένων του δεν έχει αλλοιώσει ούτε κατ' ελάχιστον τον αδαμάντινό του χαρακτήρα. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τον, ενδεικτικό, τίτλο «Έρωτες μισοί, μίση ολόκληρα» και δεν συνιστάται σε ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ θαυμάσει το είδωλό τους στον καθρέφτη.

Όσο για τον Γιώργο Αριστηνό, γεννήθηκε στην Κοζάνη. Τελείωσε την Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στο Παρίσι (Paris IV). Είναι μέλος της Εταιρίας συγγραφέων. Έγραψε μυθιστορήματα και δοκίμια. Έχει προταθεί δύο φορές για το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας και του έχει απονεμηθεί Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Τα έργα του έχουν γίνει αντικείμενο πολλών αφιερωμάτων και μελετών.

Σχετικά με την Joe (a.k.a. A.I.) είναι ένα προηγμένο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης. Ακολουθώντας αλληλουχία εντολών του δημιουργού Μάνου Ιωαννίδη, έγραψε το τρίτο και τελευταίο μέρος του σπονδυλωτού λογοτεχνικού έργου 2052, «Το μυθιστόρημα των τριών».

Το εξώφυλλο του βιβλίου (λεπτομέρεια στην κεντρική φωτ.)

Ο εικαστικός Μάνος Ιωαννίδης γεννήθηκε και σπούδασε στην Θεσσαλονίκη, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Για την καλλιτεχνική του δουλειά έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία. Τα έργα του εκτίθενται σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην καλλιτεχνική, αλλά και συγγραφική του δουλειά, χρησιμοποιεί ως βοηθό την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου είναι εφικτό.