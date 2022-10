Ζήτα συγγνώμη και σβήσε τις αναρτήσεις σου

Ο πρόεδρος της Επιτροπής PEGA, Γερούν Λέναερς, επανήλθε με νέα ανάρτηση του στο Twitter και απαντώντας στον Δημήτρη Παπαδημούλη απαίτησε από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει συγγνώμη και να διαγράψει τα tweets του αναφορικά με το ότι η επιτροπή του ΕΚ θα καλούσε σε ακρόαση πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσα στο οποία και ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Go ahead, @papadimoulis, check with the coordinator of your own group if this program was ever prepared or approved by the coordinators of the @EP_PegaInquiry.



If you are truly committed to truth and light, I have no doubt you will delete your tweet and apologize without delay. https://t.co/WslRSiaOvx