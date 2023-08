Ζελένσκι: Τα πέντε σημεία των συζητήσεων μας με τον Κυρ. Μητσοτάκη

Μετά τη συνάντηση μιάμισης ώρας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι με ανάρτηση του παραθέτει τα πέντε σημεία στα οποία κινήθηκε η συζήτηση.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

1. Η Ελλάδα προσχώρησε στον αεροπορικό συνασπισμό: θα εκπαιδεύσει τους πιλότους μας να πετούν F-16. Η Ελλάδα ετοιμάζει επίσης ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία.

2. Πρότεινα τρόπους για να μας βοηθήσει η Ελλάδα στη διασφάλιση του νέου διαδρόμου της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, εξασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την απρόσκοπτη εξαγωγή σιτηρών.

3. Συζητήσαμε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανάκαμψη της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να αναλάβει η Ελλάδα την αιγίδα για την ανάκαμψη της Οδησσού.

Five outcomes of our talks with Prime Minister @KMitsotakis.



1. Greece joined the aviation coalition: it will train our pilots to fly F-16s. Greece is also preparing a new military aid package for Ukraine.



2. I proposed ways for Greece to assist us in securing Ukraine’s new… pic.twitter.com/saayynoA5I