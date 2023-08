Ζελένσκι: Η πρώτη ανάρτηση για την επίσκεψή του στην Ελλάδα

Την πρώτη του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την Αθήνα, όπου βρίσκεται για συζητήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται επίσης να συναντηθεί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ θα συμμετάσχει και στην Σύνοδο των Βαλκανικών χωρών.

Next up is the visit to Greece. We have already arrived. A meeting with President Katerina @PresidencyGR Sakellaropoulou, substantive negotiations with PM Mitsotakis @KMitsotakis and the Greek delegation. The agenda is everything we can do together to protect human life and…