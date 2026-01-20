Ζ. Ζούπης (Opinion Poll): Το 80% της κοινής γνώμης ζητά πολιτική σταθερότητα

Τα πιο κρίσιμα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της Opinion Poll στην πορεία προς τις επόμενες εκλογές, επισήμανε και ανέλυσε ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Ζαχαρίας Ζούπης, περιγράφοντας στη γενική εικόνα, κατακερματισμένη την αντιπολίτευση και τη δημοσκοπική σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Στην τρέχουσα εσωτερική επικαιρότητα καταγράφεται, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ζούπης στο ERT News RADIO 105,8 μία άλλη φάση σε σχέση με το αγροτικό, στη συνείδηση τουλάχιστον της κοινωνίας. «Από ό,τι φαίνεται μία μεγάλη πλειοψηφία είναι κατά των μπλόκων και ένα ποσοστό 33,5% λέει, έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα. Θα πει κάποιος, είναι μειοψηφικό αλλά τον Δεκέμβριο ήταν 8,5%, για να καταλάβουμε την αλλαγή του κλίματος» εξήγησε.

«Δεύτερο, φαίνεται να επιδρά σημαντικά η διεθνής κατάσταση και όλες αυτές οι αναταράξεις. Είναι ψευδαίσθηση ότι δεν απασχολεί τους Έλληνες.

Ακριβώς επειδή ζούμε σε έναν πλανήτη που όλα αλλάζουν, που εγκαταλείπονται κανόνες, πλαίσια, δημιουργείται ανησυχία τι σημαίνει αυτό στην περιοχή και στη χώρα. Αυτό ωθεί και δημιουργεί ένα τρομακτικό, δηλαδή, εγώ το περίμενα ότι θα είναι ενισχυμένη κάπως, ίσως η σταθερότητα. 80% δεν το περίμενα».

Εγώ το θεωρώ ίσως από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας και είναι ένα μήνυμα και προς όλα τα κόμματα ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουν υπόψη. Δηλαδή, τα θέματα της διεθνούς ατζέντας και της ανάγκης ασφάλειας της χώρας, της σταθερότητας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα τρελά που ζούμε αυτή την περίοδο, ότι είναι αναγκαία. Καθορίζει κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά δηλαδή αυτό το εύρημα» συνέχισε ο κ. Ζούπης.

«Τι είχαμε τον τελευταίο μήνα, για να έρθουμε απότομα στο εσωτερικό; Κυριαρχούσαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Ας πούμε ότι είναι σε μία φάση, θα δούμε πώς θα πάνε αλλά η γνώμη μου είναι, ουσιαστικής λήξης αυτού του θέματος. Η Νέα Δημοκρατία αναπλήρωσε ό,τι έχανε τον Δεκέμβρη. Δηλαδή, από όλα τα κόμματα, 12 μετράμε με πάνω από 1% τουλάχιστον, η Νέα Δημοκρατία και η Πλεύση ανεβαίνουν κάπως και έχουμε 10 κόμματα από τα οποία τα 8 πέφτουν λίγο ή πολύ και 2 που μένουν σταθερά.

Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε ενώ περιμένουμε και δύο νέα κόμματα. Αξίζει δε να ειπωθεί ότι αν πάμε στην πρόθεση ψήφου, υπάρχει ένας πλήρης κατακερματισμός ειδικά στο χώρο της αντιπολίτευσης. Και υπάρχουν ήδη 5 κόμματα τα οποία είναι πολύ κάτω από το 3%, από αυτά που το πλησίαζαν κιόλας, τουλάχιστον τα 4 από αυτά.

Και άλλα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής που είναι στο 3,2 στην πρόθεση ψήφου και πάνε στο 4,2 στην εκτίμηση.

Κοιτάξτε στη δεξιά πλευρά της εικόνας της πρόθεσης ψήφου και της εκτίμησης, έχουμε ένα άλλο κόμμα, κάποιοι που δηλώνουν ένα άλλο κόμμα που όλοι καταλαβαίνουμε ότι βλέπουν κατά 90% αυτοί που το δηλώνουν, κάποια από τα υπό ίδρυση, Καρυστιανού, Τσίπρας. Ας δούμε και το 20% περίπου αναποφάσιστους και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε φάση πολύ μεγάλης ρευστότητας».

«Η γνώμη μου είναι ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή όταν θα έρθει η ώρα και θα ιδρυθούν τα δύο κόμματα απ’ ό,τι φαίνεται, όταν θα μετρήσουμε για πρώτη φορά. Κατά τη γνώμη μου, θα σαρωθούν μικρότερες δυνάμεις, θα αλλάξουν συσχετισμοί με σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα δεχθεί πλήγμα και αυτή αλλά όλα δείχνουν ότι δέχεται το μικρότερο πλήγμα» ανέφερε ο κ. Ζούπης.

«Να είμαστε επιφυλακτικοί επί 10 με το κόμμα Καρυστιανού»

Ως προς τα νέα κόμματα, ερωτηθείς από πού αντλούν ψηφοφόρους, ανέφερε τα εξής:

«Ας πάρουμε το κόμμα Τσίπρα, που λέμε. Να σημειώσω ότι τον Νοέμβριο η δυνητική ψήφος, το άθροισμα δηλαδή πολύ και αρκετά πιθανόν να το ψηφίσει κάποιος, ήταν 21%. Το Δεκέμβριο πήγε 19 και τώρα είναι 17. Έχει μία τάση μείωσης και κύρια πια είναι στο χώρο κυρίαρχα της Κεντροαριστεράς, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και αρκετά λιγότερο στον ευρύτερο χώρο για τα πιο αριστερά τμήματα της κοινής γνώμης.

Η κυρία Καρυστιανού σε αυτή τη φάση κάνει ένα σημαντικό γκελ, συγκεντρώνει 29,4 άθροισμα, από το οποίο κιόλας το 16 περίπου τοις εκατό αυτοί που δηλώνουν πολύ πιθανό. Κάνει ένα οριζόντιο γκελ, να το διευκρινίσουμε, δεν σημαίνει αναλογικά ότι έχει την ίδια δυνατότητα διείσδυσης σε όλους τους χώρους. Φαίνεται πάντως ότι με ποσοστά από 40 έως 45% πολύ και αρκετά διεισδύει σε ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας από το ένα τμήμα του πολιτικού φάσματος και από την άλλη σε Ελληνική Λύση και Νίκη.

Κατά τη γνώμη μου, εάν για όλα τα κόμματα λέμε ας είμαστε επιφυλακτικοί για το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού θα το έλεγα επί 10, να το πω σχηματικά, Γιατί; Για τους άλλους πρωταγωνιστές κάτι ξέρουμε. Περιμένουμε πολλές απαντήσεις αλλά κάτι ξέρουμε από την πορεία τους, από τα πιστεύω τους, από την πολιτική τους παρουσία. Η κυρία Καρυστιανού, νομίζω ότι ακόμα απαντούν πολλοί συναισθηματικά, συνηθίζω να λέω ότι μπορεί εμείς οι του νότου της Ευρώπης να είμαστε πιο θυελλώδεις, να δηλώνουμε ότι θα τα κάνουμε όλα λίμπα, είμαστε και πιο συναισθηματικοί ταυτόχρονα και είναι στοιχείο και πολιτικής αυτό. Από την άλλη, δεν γνωρίζουμε τίποτα.

Μία φορά αναφέρθηκε σε κάποια θέματα χθες και φαντάζομαι ότι τα τμήματα τα αριστερά, κεντροαριστερά τουλάχιστον, που δήλωναν πολύ και αρκετά, κάποιοι απ’ αυτούς πάθανε σοκ. Άρα, ας περιμένουμε, αυτά τα πράγματα θέλουν ψυχραιμία.

Όσο θα αυτοσυστήνεται η κυρία Καρυστιανού, όσο θα μας εμφανίζει τι πιστεύει για κοινωνικά και πολιτικά θέματα, θα μας φανερώνει και ποιοι είναι αυτοί οι συνεργάτες, αυτή η επιτροπή σοφών, όπως λέει η ίδια, τόσο θα βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, σημαντική διαμόρφωση αυτού που εμφανίζεται σήμερα ως εικόνα» συμπλήρωσε.

«Προβληματικά ευρήματα για το ΠΑΣΟΚ»

Με αφορμή το ποσοστό καταλληλότητας για Πρωθυπουργό, ερώτηση στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ένα 29% και ο κύριος Ανδρουλάκης 6,1, ο κ. Ζούπης ανέλυσε εκτενώς την εικόνα που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ.

«Μπαίνουμε στο τελευταίο χρόνο προς εκλογές. Διαχρονικά λέγαμε όσοι μετράμε ότι η παράσταση νίκης, δηλαδή το κλίμα, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η πίστη ποιος θα κερδίσει, όπως και η καταλληλότητα για πρωθυπουργός, είναι δύο από τα σοβαρότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ερωτήματα και ευρήματα. Το πρώτο δείχνει την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Κακά τα ψέματα. Η πεποίθηση ότι κάποιος νικάει ή όχι ή καταβαραθρώνεται από την άλλη επηρεάζει τμήματα του πληθυσμού. Και βέβαια, η καταλληλότητα για πρωθυπουργό δείχνει αυτό που λέμε κυβερνησιμότητα, ποιος θα μας κυβερνήσει στο τέλος. Λοιπόν, στην παράσταση νίκης είναι σημαντικό ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με 54% περίπου.

Ενώ εμφανίζεται αυτό το άλλο κόμμα με κοντά στο 9 και εδώ έρχεται ένα δεύτερο εύρημα προβληματικό για το ΠΑΣΟΚ. Ως κόμμα, μόνο το 4,6 πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει. (…)

Κατά τη γνώμη μου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό κρίσιμο σημείο. Δεν έχει κολλήσει ακριβώς η βελόνα. Αν δείτε τους τελευταίους τέσσερις μήνες, 0,1-0,2 κάθε μήνα, έχει περισσότερο τάση μείωσης παρά να κινηθεί η βελόνα προς τα πάνω, αύξησης.

Το δεύτερο είναι ότι αν πάμε στην πρόθεση ψήφου, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και το ΠΑΣΟΚ κινείται μέσα σε ένα χώρο διαφοράς 2%. Στα όρια του στατιστικού λάθους. Ας το κρατήσουμε.

Τρίτον, το 4,6% της κοινής γνώμης πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, ενώ θεωρητικά είναι ο στόχος του, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ο διατυπωμένος στόχος είναι ότι θα κερδίσω.

Και τέταρτο, είναι αυτό που λέγαμε για την καταλληλότητα για πρωθυπουργό που είναι συντριπτικό, όχι μόνο λόγω ότι προηγείται ο κ. Μητσοτάκης, αλλά ότι τον περνάει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος.

Νομίζω ότι αυτά οδηγούν, σε συνδυασμό με το συνέδριο και ότι η προσυνεδριακή περίοδος, σε όλα τα κόμματα, ακόμα και στο κομμουνιστικό κόμμα που είναι πιο κόμμα «μπετόν», ο διάλογος ανοίγει και δημόσια.

Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου το ΠΑΣΟΚ αν δεν κάνει μεγάλες αναπροσαρμογές πολιτικής τακτικής και φυσιογνωμίας και εάν δεν τα συζητήσει σοβαρά και ανοιχτά στο συνέδριο, θα βρεθεί προ απροόπτου όταν θα έρθουν οι ώρες των ανακατατάξεων και με τα νέα κόμματα».

Επιπλέον, ο κ. Ζούπης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαρροή προς τη Νέα Δημοκρατία.

«Αυτό το οποίο εμένα με απασχολεί είναι ότι φαίνεται κάτι σαν, αμεριμνησία του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πάει να δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα. Βλέπω δηλώσεις, δεν θα με επηρεάσει, ενώ ένα 20% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώνει πολύ και αρκετά ότι βλέπουν προς τον Τσίπρα. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για την κυρία Καρυστιανού, το κόμμα της τι παίρνει σε πρώτη φάση, ακούω δηλώσεις «είμαστε οχυρωμένοι». Κι όμως υπάρχει ένα πάνω από 25% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που βλέπουν την κυρία Καρυστιανού. Η Νέα Δημοκρατία, έχει δυνατότητες είσπραξης παραπέρα από το ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε ότι αυτοί που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα 20-22% που λέει, εγώ θεωρώ καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη.

Από αυτά τι καταλαβαίνετε εσείς; Νομίζω το αυτονόητο, ότι πρέπει να αποσαφηνίσει τα οχυρωματικά του έργα, άρα τη φυσιογνωμία του, τη γραμμή του, τον πραγματικό του στόχο. Γιατί όπως πορεύεται, νομίζω ότι πείθει όλο και λιγότερες δυνάμεις» τόνισε καταλήγοντας.