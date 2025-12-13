Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Έχω σκίσει πολλά καλσόν - πρόκειται για ταξική, όχι σεξιστική έκφραση»

Στη φράση που χρησιμοποίησε εις βάρος της Μαρίας Συρεγγέλα, κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επιχειρώντας να αντικρούσει τις αιτιάσεις περί σεξιστικής επίθεσης.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η επίμαχη φράση «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» έχει σαφή ταξική αναφορά και δεν συνιστά σεξιστικό σχόλιο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: «Εγώ προσωπικά έχω σκίσει πολλά καλσόν. Είναι ταξική και όχι σεξιστική έκφραση. Προέρχεται από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση. Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες, για να μην αφήσω να κακοποιούν την ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές».