10 σημεία για τις αγροτικές ενισχύσεις

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποσαφήνισε μέσα από 10 σημεία τις αγροτικές ενισχύσεις, τονίζοντας πως «η συνολική στήριξη που θα λάβουν φέτος οι αγρότες μας θα είναι υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις Βρυξέλλες. Θα υπάρξει και δεύτερη κατανομή ενισχύσεων υπέρ των ειλικρινών παραγωγών».

Αναλυτικά τα 10 σημεία για τη στήριξη των αγροτών

1) Η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης φέτος είναι 363 εκατομμύρια ευρώ ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 476 εκατομμύρια. Ωστόσο το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί τελικώς, θα είναι το ίδιο με πέρυσι καθώς τα 113 εκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται, θα ανακατανεμηθούν στους αγρότες που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις.

2) Η προσωρινή μείωση στη βασική ενίσχυση οφείλεται στον χαμηλότερο αριθμό αιτήσεων, στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, στο γεγονός ότι σε περίπου 44.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος αλλά και διότι φέτος γίνονται περισσότεροι διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τεκμήρια που έχουν συμφωνηθεί τόσο για την αγροτική παραγωγή (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ) όσο και για την κτηνοτροφία (τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών και πώλησης γάλακτος και κρέατος)

3) Οι 44.000 αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου, είναι δυνητικοί δικαιούχοι και θα πληρωθούν κανονικά με την ολοκλήρωση των ελέγχων και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

4) Σημειώνουμε ότι άλλοι 2.000 αγρότες δεν θα λάβουν ενίσχυση, καθώς είτε οι δηλώσεις τους ήταν απολύτως ανακριβείς είτε ελέγχονται από τη δικαιοσύνη και την Οικονομική Αστυνομία.

5) Συνολικά φέτος οι πληρωμές για τους αγρότες θα είναι υψηλότερες σε σχέση με το 2024 και θα φτάσουν συνολικά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δισεκατομμύρια έναντι 2,7 δισ. που ήταν πέρυσι καθώς οι πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ.

6) Η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Με το νέο σύστημα που έχει συμφωνηθεί με την Ε.Ε οι ειλικρινείς παραγωγοί θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα.

7) Σε ο,τι αφορά τα κοφτολίβαδα, οι αγρότες θα έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν παλαιότερες φωτογραφίες από δορυφόρους για να γίνει επανέλεγχος και να πληρωθούν, εφόσον τα αγροτεμάχια τους κριθούν επιλέξιμα.

8) Δικαίωμα ένστασης έχουν και οι αγρότες στα αγροτεμάχια των οποίων βρέθηκε πρόβλημα σε σχέση με τον αριθμό του ΚΑΕΚ που δηλώθηκε, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία.

9) Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, όπου υπάρχει ζήτημα σε 5 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, λόγω του μαθηματικού τύπου για τους βοσκοτόπους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε μια συμπληρωματική πληρωμή, μετά την καταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε. Η συμπληρωματική αυτή πληρωμή θα γίνει με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος, και αγοράς ζωοτροφών, λαμβάνοντας υπόψη το ευμενέστερο για τους ίδιους κριτήριο, ώστε να μην αδικηθούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους άλλων περιοχών.

10) Φέτος, έχουν γίνει ήδη πληρωμές 1,9 δισεκατομμυρίων και έως το τέλος του έτους το ποσό αυτό θα φτάσει τα 3,7 δισ. Αυτές τις ημέρες γίνεται μια σειρά από πληρωμές, ύψους 538 εκατ. ευρώ, όχι μόνο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ευλογιά. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν λάβει επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23. Πέρυσι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ. Στηρίζουμε, λοιπόν, τον πρωτογενή τομέα όσο περισσότερο μπορούμε.