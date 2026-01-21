Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Νέος υποδιοικητής της υπηρεσίας Ασύλου ο Νίκος Γιαννακόπουλος

Ο νομικός Νίκος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Ο Νίκος Γιαννακόπουλος γεννήθηκε το 1993 στην Αθήνα και αποφοίτησε από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών. Είναι πτυχιούχος Νομικής του University of Nicosia, καθώς και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στο Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο από το ΕΚΠΑ και στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Από το 2019 εκλέγεται κοινοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη, ενώ στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης κοινοτικός σύμβουλος.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος του Θάνου Πλεύρη στο υπουργείο Υγείας, ενώ συνεχίζει έως σήμερα να ασκεί καθήκοντα συμβούλου του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, παράλληλα με την ενεργή άσκηση της δικηγορίας.