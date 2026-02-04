Τραγωδία στη Χίο

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.