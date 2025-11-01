Υπουργείο Ανάπτυξης κατά Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για το ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο, σε ανακοίνωση που εξέδωσε υποστηρίζει πως «ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια», συμπληρώνοντας πως «οφείλει, όμως, να τις αναλάβει».

Ενώ καταλήγει στο ότι ο κ. Δούκας πρέπει «να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί».