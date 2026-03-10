Μ. Βορίδης για υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κ. Βάρρας ουδέν μέτρο έλαβε

Εμπιστευτικό έγγραφο που φέρεται να έχει υπογράψει ο Γρηγόρης Βάρρας τον Ιούλιο του 2020 και να απευθύνεται στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη για την υπέρμετρη αύξηση του δηλωθέντος ζωϊκού κεφαλαίου και των βοσκοτόπων στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο της Κρήτης, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης νωρίτερα σήμερα στη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελήφθησαν όλα τα μέτρα για τις αυξήσεις (σ.σ.βοσκοτόπια) είπε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης και επανέλαβε ότι ο Γρηγόρης Βάρρας ουδέν μέτρο έλαβε από τη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ούτε τον είχε ενημερώσει σχετικά.

"Εγώ αυτό το έγγραφο πρώτη φορά το επισκοπώ σήμερα. Το βλέπω τώρα πρώτη φορά. Παρακαλώ, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να έχει παραπέσει, να μην το έχουν στείλει, κάντε έναν έλεγχο να δούμε αν έχει φτάσει στο υπουργείο ποτέ. Το ‘κάντε έναν έλεγχο' απευθύνεται στην κυβέρνηση", είπε ο κ. Βορίδης. Τόνισε όμως ότι το μείζον είναι ότι ελήφθησαν μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης ( σσ ζωϊκό κεφάλαιο-βοσκότοποι) στις αιτήσεις.

"Εγώ στην εξεταστική επιτροπή κατέθεσα ότι ο κ. Βάρρας ουδέν μέτρο έλαβε. Ο κ. Βάρρας ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εφαρμόσει τη λύση του 2019, δηλαδή την τεχνική λύση. Αυτό είναι καταλυτικό. Πως το προσπερνάτε; Γιατί προσπερνάτε την υπουργική απόφαση του 2020, με την οποία έγινε κατανομή και η οποία υπουργική απόφαση του 2020 έχει αυτά τα μέτρα μέσα; Τι μου λέτε τώρα; Ήρθε ο κ. Παππάς, ο οποίος αντί να πετάει χαρταετό, όπως έκαναν άλλοι, συνεννοήθηκε με την υπηρεσία, τα πρότεινε και τα υπέγραψα. Έτσι έγινε. 'Αρα, αντί πέφτετε στις παγίδες των εσωτερικών αντιφάσεων, θα έπρεπε να βλέπετε τι ακριβώς έχει γίνει", είπε ο κ. Βορίδης,

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι τα μέτρα-προτάσεις που αναφέρονται στο έγγραφο, ουδέποτε τα έλαβε ο κ. Βάρρας, ενώ αυτό που αποκαλύφθηκε στην επιτροπή, ήταν ότι ο κ. Βάρρας «όχι μόνο δεν έκανε τέτοια πρόταση, αλλά αντιθέτως είπε να εφαρμοστεί η πρόταση του '19».

Προσέθεσε επίσης ότι «σημαντικό τμήμα των προτάσεων, από ό,τι είδα, και διέτρεξα, που υπάρχουν σε αυτό το έγγραφο, ενσωματώθηκαν στην πρόταση που έκανε ο (επόμενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ), κ. Παππάς, για την κατανομή του 2020 και στην οποία έχω συμφωνήσει εγώ. Με δύο λόγια, κατ' αποτέλεσμα, αυτό το έγγραφο και τα μέτρα που προτείνει για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχουν ήδη ληφθεί».

Επίσης, ο κ. Βορίδης είπε ότι «η νευρικότητα που υπάρχει, υπάρχει σε αυτούς, που, μετά ταύτα, στην Ολομέλεια, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής επιτροπής, μετά την λήψη αποφάσεων της εξεταστικής επιτροπής, επειδή κάτι δεν τους πήγε καλά, πρέπει να έρθουν το τελευταίο λεπτό, να ανασύρουν κάτι, για το οποίο δεν ήθελαν να το θέσουν τότε, ώστε να μην υπάρξει ο έλεγχος της εξεταστικής επιτροπής».

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχολίασε αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις επισυνδέσεις όπου δείχνουν πρωταγωνιστές του σκανδάλου να αναφέρονται στο όνομα του κ. Βορίδη. "Ρωτήθηκαν συγκεκριμένοι μάρτυρες για τις επισυνδέσεις και συνομιλίες. Θα έπρεπε να αξιολογείτε ότι υπήρχαν παρακολουθούμενοι επί μήνες και ουδείς εξ αυτών έχει την παραμικρή συνομιλία με εμένα. Έχουν συνομιλίες μεταξύ τους, όμως εκλήθησαν και κατέθεσαν και ερωτήθησαν και απήντησαν. Ρωτήθηκαν αν είχαν πει τίποτα στον Βορίδη από αυτά και η απάντησή τους ήταν ‘όχι'", σημείωσε ο πρώην υπουργός.

Ο Μάκης Βορίδης απάντησε και σε σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι ο ίδιος έλαβε τον λόγο επί προσωπικού, αλλά δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. "Δεν ήρθα να μιλήσω από σεβασμό στη θεσμική τάξη γιατί έχω καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική και αυτή η συζήτηση στην ολομέλεια, είναι μια συζήτηση αποτιμήσεως του πορίσματος της εξεταστικής και επομένως, από τη στιγμή που έχω μιλήσει στην εξεταστική, δεν έχει κανένα νόημα να παρέμβω επί της κρίσεως της εξεταστικής επιτροπής", απάντησε ο πρώην υπουργός.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Κέλλας είπε ότι η απαρχή του κακού για τα συμβαίνοντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που ελήφθησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, και για την τεχνική λύση, και για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα: «Δικών σας υπουργών και όχι δικών μας. Περισσεύει η υποκρισία σε αυτή την αίθουσα», είπε ο κ. Κέλλας.