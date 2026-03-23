Υπό κατεδάφιση ο ΣΥΡΙΖΑ, τα «κατεδαφιστέα» στον Αλέξη

Ένα αργόσυρτο πολιτικό μαρτύριο… ενταφιασμού, υφίστανται αι γενεαί πάσαι του ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία της ηγετικής ομάδας και των κομματικών στελεχών αναμένουν εναγωνίως ένα νεύμα του Αλέξη Τσίπρα για να προστρέξουν υπό την σκέπη του στο νέο κόμμα.

Η ανακοίνωση του οποίου είναι χρονικά απροσδιόριστη και μεταβαλλόμενη, αφού η αναγγελία του πιθανολογείτο αρχικά για τις αρχές της Άνοιξης, ύστερα πήγε για μετά το Πάσχα και τώρα ορίζεται ως χρόνος ανακοίνωσης οι αρχές του Φθινοπώρου.

Αυτή η χρονοκαθυστέρηση έχει αντανάκλαση και στην ποιοτική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος και η πλειοψηφία των στελεχών διατελούν «ωσεί παρόντες» στο κόμμα, εν αναμονή της μετάβασής τους.

Ο Φάμελλος στην Κεντρική Επιτροπή επανέλαβε την ανάγκη ότι «για να βγει η χώρα στο ξέφωτο μόνος δρόμος είναι η ενότητα και η ανασύνθεση για τη δημιουργία του προοδευτικού πόλου».

Και ποιος θα άρχει αυτού του «προοδευτικού πόλου»; Παρότι πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος της ευρύτερης Αριστεράς, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαίρεσε εαυτόν. Εναπόθεσε το σκήπτρο στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι ο ρόλος του σε αυτή την προσπάθεια είναι «καθοριστικός».

Με ευκρινέστερο τρόπο είχε παραδώσει την αρχηγία και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης λέγοντας ότι ο αρχηγός ενός συμμαχικού σχήματος θα είναι αυτός που μπορεί να πάει καλύτερα και αυτός είναι ο Τσίπρας.

Επεξήγηση: Αναφέρουμε τον ΣΥΡΙΖΑ ως το μεγαλύτερο κόμμα της ευρύτερης Αριστεράς και όχι το ΚΚΕ, αφενός ανήκει σε δικό του ιδιαίτερο «σύμπαν», αφετέρου γιατί είναι εκτός συζήτησης συμμαχιών. Άλλωστε όπως είπε κάποτε η Αλέκα Παπαρήγα «Εμείς δεν είμαστε αριστεροί. Είμαστε κομμουνιστές».

Στα σχέδια όσων είναι έτοιμοι να αυτομολήσουν προς τον Αλέξη αντιτίθεται ο Παύλος Πολάκης και οι συν αυτώ. Στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο κατέθεσαν κείμενο με 35 υπογραφές, στο οποίο αιωρούνταν κατηγορίες για υπόγειες διεργασίες που οδηγούν στην αποδυνάμωση ή και διάλυση του κόμματος:

«Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νικηφόρας εκλογικής συμμαχίας δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε κομματική παράλυση ή αδράνεια… όσοι απεργάζονται σενάρια διάλυσης να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι», έγραφαν. Και το μήνυμα έκλεινε με το αντρεϊκό απόφθεγμα «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια» (σ.σ. γεμάτοι φραστική ευρηματικότητα οι σύντροφοι. Ανασύρουν μια φράση του Αντρέα από το 1994 για να προειδοποιήσουν εσωκομματικούς αντιπάλους!).

Ο Πολάκης και ο κύκλος του γνωρίζουν ότι δεν έχουν θέση στην «αυλή» του Αλέξη. Θα πορευτούν μόνοι τους. Είναι αποφασισμένοι αλλά δικαίως συνοδεύονται από ένα δίκιο και έναν φόβο.

Το δίκιο τους αφορά στην επισήμανση του πλήρους ετεροκαθορισμού που υφίσταται το κόμμα από τα κέφια του Αλέξη. Και δικαίως διερωτήθηκε ο Πολάκης εάν δεν κατέβη για όποιον λόγο ο Τσίπρας, το κόμμα θα σταματήσει να υπάρχει; Δεν θα κατέβη στις εκλογές;

Ο δε φόβος συνίσταται με το ενδεχόμενο η μετακόμιση να μεταφέρει αυθαίρετα και αντιδεοντολογικά και την κομματική περιουσία. Ήτοι την επταώροφη πολυκατοικία της πλατείας Κουμουνδούρου όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, την κρατική επιχορήγηση, καθώς και τα κομματικά media, την εφημερίδα «Αυγή» και το ραδιόφωνο «Στο κόκκινο».

Και έτσι ο έτερος «πόλος», αυτός Πολάκη κατέβει στις εκλογές με την ξεθωριασμένη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς την ελάχιστη δύναμη πυρός. Τα «mainstream media» δεν θα τον παίζουν συν τοις άλλοις και λόγω... αμοιβαίας εκτίμησης. Ο ίδιος τα αποκαλεί «βοθροκάναλα» και όλους τους δημοσιογράφους «πετσωμένους».

Το ίδιο όμως ταλανίζεται και η αλτέρα παρς. Ίσως και εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Χαρίτσης υποβάλλει την παραίτησή του από τη προεδρία της Νέας Αριστεράς. Ως πρόεδρος έχει πετύχει το αξιομνημόνευτο: να έχει μαζί του την πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και εναντίον του την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο ίδιος όπως και αρκετοί της πλειοψηφίας της Κ.Ο. μεταξύ των οποίων και η Αχτσιόγλου, θα οδεύσουν προς το κόμμα του Αλέξη, ενώ το κόμμα θα αναλάβει ο Γαβριήλ Σακελαριδης. Αυτός θα έχει μαζί του την πλειοψηφία της Κ.Ε. αλλά εναντίον του την πλειοψηφία της Κ.Ο!

Αυτό δεν τον πτοεί. Ούτως ή άλλως με τη συνεπικουρία των Τσακαλώτου, Φίλη Σκουρλέτη κ.α. ψάχνει την κολυμβήθρα να βαπτιστεί εκ νέου στα νάματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, που η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ είχαν θολώσει. Εκεί αναμένει να βρει και τους συντρόφους του Βαρουφάκη, της Ανταρσύα και διαφόρων «Συλλογικοτήτων».

«Που έδυ σου το κάλλος;»…