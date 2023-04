ΥΠΕΞ: Τιμούμε τα θύματα της Γενοκτονίας του 1994 στη Ρουάντα

«Σήμερα, τιμούμε τα θύματα της Γενοκτονίας του 1994 κατά της φυλής Τούτσι στη Ρουάντα, όταν αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν συστηματικά», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Τέτοια εγκλήματα δεν θα ξεχαστούν ποτέ και δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθούν. Θυμόμαστε-Ενωνόμαστε-Ανανεωνόμαστε», προσθέτει. Την ανάρτηση συνοδεύει μια φωτογραφία του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, από την επίσκεψή του στο Κιγκάλι της Ρουάβτα το Νοέμβριο του 2021, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας.

Today, we commemorate & honour the victims of the 1994 Genocide against the Tutsi in #Rwanda, when innocent people were systematically murdered.

Such crimes will never be forgotten and must never be repeated.

We Remember-Unite-Renew.



🕯 #Kwibuka29 pic.twitter.com/sEhMpcDdbc