ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα στη Ρουμανία για τους νεκρούς από εκρήξεις σε πρατήριο καυσίμων (vid)

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter, αναφέρθηκε στις εκρήξεις σε πρατήριο καυσίμων κοντά στο Βουκουρέστι που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τον τραυματισμό πολλών.

Πιο συγκεκριμένα: «Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τις εκρήξεις σε πρατήριο καυσίμων κοντά στο Βουκουρέστι, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Ρουμανίας», προσθέτει.

Saddened by the news of the explosions at a gas station near #Bucharest, which claimed the life of 2 people& wounded many others, incl. firefighters



Condolences to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured. We stand in solidarity w/ the people & Gov't of🇷🇴 pic.twitter.com/WFxGaGBw33