ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στη Ματζάλ Σαμς

«Καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στη Ματζάλ Σαμς», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη φονική επίθεση σε γήπεδο στα υψίπεδα του Γκολάν που προκάλεσε τον θάνατο 12 παιδιών και νέων.

Civilians must be protected under international humanitarian law.

All parties should exercise utmost restraint and avoid actions that would further escalate the crisis.