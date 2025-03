ΥΠΕΞ: Ικανοποίηση για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Το ΥΠΕΞ με ανάρτηση του στο Χ εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αρμενίας Και Αζερμπαϊτζάν. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Χαιρετίζουμε τις δηλώσεις της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεών τους σχετικά με μια «Συμφωνία για την ειρήνη και την εγκαθίδρυση διακρατικών σχέσεων». Η ταχεία υπογραφή της Συμφωνίας θα άνοιγε το δρόμο για συνεργασία και κατανόηση στον Νότιο Καύκασο»

We welcome the statements by Armenia and Azerbaijan regarding the finalization of their negotiations on an "Agreement on Peace and Establishment of Interstate Relations". The prompt signing of the Agreement would pave the way for cooperation & understanding in the South Caucasus.