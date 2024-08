ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει την Κοινή Δήλωση ΗΠΑ - Αιγύπτου - Κατάρ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

«Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση που έκαναν, στις 8 Αυγούστου, οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων», τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Greece fully supports the Joint Statement made, on August 8, by the Leaders of the US, Egypt and Qatar on Gaza ceasefire and hostages release deal.