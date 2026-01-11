Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Το νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας των αγροτικών προϊόντων

Στο επίκεντρο της προσπάθειας ενίσχυσης του αγροτικού τομέα βρίσκεται το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αναλαμβάνει τον καθοριστικό ρόλο της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών για την αναβάθμιση της εφοδιαστικής αλυσίδας των αγροτικών προϊόντων.

Την ώρα που οι Έλληνες αγρότες προσπαθούν να διατηρήσουν την παραγωγικότητά τους, η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ελληνοποίηση των εισαγόμενων προϊόντων είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Μέσω ενός καινοτόμου συστήματος ιχνηλασιμότητας, του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας (ΕΣΑΙΑ) οι αρχές επιδιώκουν να παρέχουν στους παραγωγούς τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να αποδείξουν την αυθεντικότητα των προϊόντων τους και να ενισχύσουν την οικονομική τους θέση.

«Η τεχνολογία έχει αξία, όταν μπορεί να δώσει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Ένα από αυτά, που οι ίδιοι οι αγρότες μας έθεσαν στα αιτήματά τους, είναι το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων. Γι' αυτό, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ, δημιουργούμε το "Εθνικό Σύστημα Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας". Μέσα από αυτό, κάθε ελληνικό προϊόν αποκτά ψηφιακή ταυτότητα και barcode, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με κάθε αντίστοιχο εισαγόμενο. Έχοντας όλη αυτή την αξιόπιστη πληροφορία, μπορούμε να έχουμε πλήρη παρακολούθησή του από το χωράφι μέχρι το ράφι, την άμεση ταυτοποίηση της προέλευσής του, καθώς και αποτελεσματικούς ελέγχους. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τον πραγματικό αγρότη, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και δίνουμε ουσιαστική υπεραξία στα ελληνικά προϊόντα, φέρνοντας τον αγροτικό τομέα στην ψηφιακή εποχή», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σήμερα, οι διαδικασίες καταγραφής είναι πολύ γενικές, προβληματίζοντας τους Έλληνες παραγωγούς. Όταν, για παράδειγμα, ένας παραγωγός παραδίδει πορτοκάλια, οι πληροφορίες περιορίζονται συχνά στη λέξη «πορτοκάλια» χωρίς στοιχεία για την προέλευση, την περιοχή ή την ποικιλία τους. Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας θα κωδικοποιεί αυτές τις πληροφορίες, εισάγοντας barcodes και QR codes που θα ακολουθούν τα προϊόντα από το χωράφι μέχρι το ράφι και την απόδειξη. Αυτή η ψηφιακή ταυτότητα θα αποδεικνύει την προέλευση του προϊόντος και θα προσφέρει διασφάλιση στους καταναλωτές.

Η εφαρμογή αυτού του συστήματος προσφέρει οφέλη και στους παραγωγούς και στους καταναλωτές. Οι αληθινοί αγρότες δεν θα δουν πλέον επιτήδειους να κερδίζουν από την εργασία τους, καθώς τα προϊόντα τους θα συνοδεύονται από barcodes/QR codes που πιστοποιούν την ελληνικότητα και την προέλευσή τους. Τα αγροτικά προϊόντα θα αποκτούν έτσι υπεραξία, χάρη στην ψηφιακή τους ταυτοποίηση που αυξάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την αξία τους στο ράφι.

Επιπλέον, με τη συνεργασία των ελληνικών μικροδορυφόρων αλλά και φορέων όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η ΑΑΔΕ, οι παραγωγοί θα είναι σε θέση να παρακολουθούν την παραγωγή τους με ακρίβεια, γνωρίζοντας ποιες ζημιές έχουν προκύψει και ποιες θα είναι οι αναμενόμενες ποσότητες. Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί μια κομβική εξέλιξη που διευκολύνει την πρόβλεψη παραγωγής και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

Το νέο σύστημα διασφαλίζει επίσης τη διαφάνεια στην αλυσίδα διακίνησης, καταγράφοντας κάθε στάδιο και επιτρέποντας στους καταναλωτές να γνωρίζουν την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Σε περιπτώσεις που υπάρχει απόκλιση ή εισαγόμενο προϊόν που παρουσιάζεται ως ελληνικό, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης καταγγελίας και ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Με αυτά αλλά και όσα ακόμα προσφέρουν οι νέες εφαρμογές, οι αγρότες επωφελούνται από την αυξημένη αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία των προϊόντων τους, που πλέον συνοδεύονται από ασφαλή και ελεγμένα δεδομένα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Έτσι με το Εθνικό Σύστημα Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας:

Κάθε προιόν, όπως για παράδειγμα μια ντομάτα, αποκτά barcode/QR code που καταγράφει την ακριβή περιοχή, τον παραγωγό και την ποικιλία.

Ο καταναλωτής, σκανάροντας το QR code, βλέπει ότι πρόκειται για 100% ελληνική ντομάτα Θεσσαλίας, από τον συγκεκριμένο παραγωγό.

Εάν υπάρξει κάποια απόκλιση ή εισαγόμενο προϊόν που παρουσιάζεται ως ελληνικό, το σύστημα επιτρέπει άμεση καταγγελία και έλεγχο.

Ο παραγωγός κερδίζει υπεραξία, καθώς η γνησιότητα και η ποιότητα των προϊόντων του πιστοποιούνται και ξεχωρίζουν στο ράφι.

Με άλλα λόγια, η ντομάτα δεν είναι πλέον απλώς ένα προϊόν -είναι ψηφιακά «ταυτοποιημένο» ελληνικό προϊόν, προστατεύοντας τον αγρότη και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Η νέα εποχή για την για την αγροτική παραγωγή βρίσκεται προ των πυλών. Οι αγρότες προστατεύονται και οι καταναλωτές έχουν πλέον εμπιστοσύνη στα προΪόντα. Και η ψηφιακή ταυτοποίηση των ελληνικών προϊόντων όχι μόνο εγγυάται την ποιότητα, αλλά και αναδεικνύει τη μοναδικότητά τους στην αγορά.