Υπ. Παιδείας: «Πέναλτι» δύο ετών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν εμφανίζονται χωρίς λόγο

Ειδική αναφορά έκανε στους αναπληρωτές που, ενώ τοποθετούνται, τελικά δεν αναλαμβάνουν καθόλου υπηρεσία χωρίς λόγο, έκανε σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, εξηγώντας ότι για αυτούς προβλέπεται ποινή.

«Για αυτόν που δεν αναλαμβάνει. Υπάρχει και τιμωρία. Υπάρχει “πέναλτι” για δύο χρόνια».

Ο κ. Βλάσης μιλώντας στην ΕΡΤ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στα κενά που παρατηρούνται στα σχολεία, παρότι έχει γίνει μεγάλος αριθμός προσλήψεων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

«Πιστεύω ότι έχουμε κάνει έναν σχεδιασμό πολύ σημαντικό από την αρχή της χρονιάς. Μόλις στο τέλος του Αυγούστου διορίσαμε 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, αυτό έρχεται αθροιστικά στην προσπάθεια που κάνουμε όλη αυτή την πενταετία, όπου έχουν διοριστεί περίπου 50.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι από την 1η Σεπτέμβρη ήταν στις αίθουσες διδασκαλίας. Αμέσως, από την 1η Σεπτέμβρη ήρθε ένα πρώτο κύμα διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 24.000, οι οποίοι από την έναρξη την πρώτη μέρα του σχολείου ήταν στις αίθουσες και ακολούθως, βλέποντας τα πρώτα κενά, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη ήρθαν άλλοι 13.000 εκπαιδευτικοί», είπε.

Τόνισε ωστόσο, ότι με το που γίνεται ο διορισμός, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρησιμοποιούν θεσμοθετημένες άδειες.

«Είναι άλλο οι μόνιμοι, άλλο οι αναπληρωτές. Όταν ένας μόνιμος έρθει, αναλάβει υπηρεσία και βάλει κάποια άδεια, εκ των πραγμάτων η θέση τον περιμένει για όταν επιστρέψει. Οι αναπληρωτές, αν πάρουν άδεια, σαφώς δεν μπορείς να καλύψεις».