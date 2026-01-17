Δημοσκόπηση GPO

Προβάδισμα 15,2 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται σήμερα, Σάββατο, για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά».

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5% και προηγείται του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει 11,2%, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στις 12,3 μονάδες.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,1%, το ΚΚΕ με 7,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%. Κάτω από το όριο του 3% κινούνται το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας, η Φωνή Λογικής με 1,7%, η Νίκη με 1,6% και η Νέα Αριστερά με 1,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 28,9%, το ΠΑΣΟΚ το 13,7%, η Ελληνική Λύση το 11,8%, η Πλεύση Ελευθερίας το 11,1%, το ΚΚΕ το 9,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 5%.

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο καθόδου της Μαρία Καρυστιανού με νέο κόμμα, το 22,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να την ψηφίσει, ενώ το 73,4% απαντά λίγο ή καθόλου.

Χαμηλότερα κινείται το αντίστοιχο ποσοστό για ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξης Τσίπρας, με το 17,5% να δηλώνει πολύ ή αρκετά πιθανό να το στηρίξει και το 81,7% λίγο ή καθόλου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει ανοδική δυναμική, προκαλώντας απώλειες κυρίως σε ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ αντλεί ψηφοφόρους και από τη δεξαμενή όσων θα στήριζαν ένα νέο εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.