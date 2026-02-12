Ξέφυγε η Κωνσταντοπούλου: Δημοσιοποίησε sms στον Χρυσοχοΐδη - Καταγγέλλει «παρακράτος», ζητά παραίτηση Γεωργιάδη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κλιμάκωσε το βράδυ της Πέμπτης την αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη, προχωρώντας σε εκτενή δημόσια παρέμβαση μέσω Facebook, την οποία συνόδευσε με τη δημοσιοποίηση μηνύματος (sms) που απηύθυνε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Αφορμή αποτέλεσαν όσα ανέφερε νωρίτερα στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, ότι δηλαδή είχε ενημερωθεί από αστυνομικό για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κα Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε το περιστατικό ένδειξη θεσμικής εκτροπής, υποστηρίζοντας ότι εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, διάκρισης των εξουσιών και λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Στην ανάρτησή της, καταγγέλλει ευθέως διασύνδεση κυβερνητικών στελεχών με μηχανισμούς της αστυνομίας, κάνοντας λόγο για πρακτικές «παρακράτους». Παράλληλα, συνδέει τη συγκεκριμένη υπόθεση με παλαιότερα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, αναφερόμενη στις υποθέσεις Γρηγορόπουλου και Ζακ Κωστόπουλου, τις οποίες επικαλείται ως ενδεικτικές ενός ευρύτερου προβλήματος λογοδοσίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι επικοινώνησε σχετικά και με τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, τη διαβεβαίωσε πως θα διερευνηθεί εάν αστυνομικός παρέβη το καθήκον του. Η ίδια απάντησε ότι αναμένει άμεση και επίσημη τοποθέτηση της Ελληνικής Αστυνομίας για το περιστατικό, θέτοντας ως εναλλακτική την ανάληψη πολιτικής ευθύνης.

Στο μήνυμά της προς τον κ. Χρυσοχοΐδη, η κα Κωνσταντοπούλου θέτει ζήτημα θεσμικής ευθύνης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ζητά σαφείς πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας ότι είτε ο υπουργός Υγείας οφείλει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση είτε ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση μη διερεύνησης του περιστατικού.

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».