X. Θεοχάρης: Εχει σημασία ο συντονισμός και η συνεργασία με τους εταίρους της περιοχής

Tην σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας με τους εταίρους της περιοχής τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη συνάντηση των υπουργών αρμόδιων για θέματα οικονομίας, στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου.

Ο κ. Θεοχάρης, απευθυνόμενος σε υπουργούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου που φιλοξένησε τη σύνοδο, καθώς και των κρατών - μελών της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στη Διαδικασία του Βερολίνου αποτελεί μονόδρομο απέναντι στις θεμελιώδεις αλλαγές του παγκόσμιου γίγνεσθαι.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην προώθηση της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τους βόρειους γείτονές της, με στόχο απτά αποτελέσματα που θα ωφελήσουν τους πολίτες των κρατών-μελών και ολόκληρης της περιοχής. Στο περιθώριο της συνόδου, ο υφυπουργός είχε διμερή συνάντηση με τον υφυπουργό Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Peter Kyle, κατά την οποία συζητήθηκαν οι σχέσεις οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής τους.

Επίσης, ο κ.Θεοχάρης συναντήθηκε με τον επικεφαλής του UK Export Finance, ομόλογου οργανισμού του Export Credit Greece (ECG), όπου εξετάστηκαν τρόποι προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων προς αμοιβαίο όφελος ελληνικών και βρετανικών επιχειρήσεων και ανάπτυξης κοινών δράσεων τόσο στα Δυτικά Βαλκάνια όσο και σε άλλες περιοχές, ενώ είχε και σύντομες συνομιλίες με συμμετέχοντες από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και το Κόσοβο.