Το volume της συνεχούς καταγγελίας δεν φέρνει ψήφους

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με επιδοτήσεις που φέρονται να έχουν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρώην πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και μέλη της οικογένειάς της.

Την ίδια στιγμή ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας παραδέχεται ότι ο ίδιος πήρε 620.000, η σύντροφός του 96.000 και η μητέρα του 850 καθώς έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο. Αυτά είναι επιδοτήσεις 6 χρόνων, καθώς όπως είπε «ο τζίρος μου είναι κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις».

Όσο για τα αντικείμενα της ζήλειας τα οποία λειτούργησαν ως μεγεθυντικός φακός του «σκανδάλου», δηλαδή την Ferrari και την Porsche, τη μεν πρώτη αγόρασε το 2004, τη δεύτερη μεταχειρισμένη το 2016.

Ο σάλος οφείλεται βεβαίως και στη διάχυτη ζήλεια που σκόρπισαν στο πανελλήνιο η Ferrari και η Porsche. Δεν ήταν μόνο η κατοχή των supercars. Ήταν γιατί αυτά τα είχαν οι «τσοπάνηδες». Πού ακούστηκε τέτοια αμάξια να κυκλοφορούν στην επαρχία, σε ανθρώπους που έχουν αγελάδες;

Η όπως έγραψε η βουλεύτρια Έλενα Ακρίτα στον τοίχο της στο Facebook «Παραιτήθηκε από τη ΝΔ η «τσομπάνισσα με τη Φεράρι. Μα είναι αθώα αφού».

Οι τσοπάνηδες δεν μπορούν να έχουν τέτοια στυλάτα αμάξια. Αυτά είναι μόνο για τα εκλεπτυσμένα Βόρεια Προάστια, για καφέ στο Κολωνάκι και βόλτες στα κλαμπ της παραλιακής. Όχι και να μυρίζουν… κοπριά! Ω mon Dieu κατάντια!

Ο κ. Μαγειρίας στο OPEN δήλωσε πως έχει ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 11 φορές και όλες ήταν «σωστός». Θα ελεγχθεί και 12η, όπως υποθέτουμε και οι φορολογικές του δηλώσεις. Ίδωμεν για τα αποτελέσματα.

Αν όμως όντως οι άνθρωποι είναι νόμιμοι; Στους μισθωτούς και συνταξιούχους αυτά τα χρήματα φαντάζουν κρουνοί χρυσού. Ωστόσο, είναι χρήματα που απορρέουν από την κοινή αγροτική πολιτική, προκειμένου να εξασφαλιστεί εισόδημα στους παραγωγούς και σταθερότητα στην αγροτική παραγωγή.

Αν οι επιδοτήσεις είναι νόμιμες τι θα έχει μείνει στην αντιπολίτευση; Άλλη μια προσπάθεια αλαλαζόντων κυμβάλων, που προσπαθούν να κάνουν πολιτική δια της αενάου αρνήσεως και καταγγελίας.

Η κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυρίως πολιτική. Αφορούσε τα πεπραγμένα της με έμφαση στη διαπραγμάτευση, την οικονομία και τα εθνικά θέματα (από όσους θεωρούμε κατάπτυστη τη συμφωνία των Πρεσπών – εξήγηση: κατάπτυστη δεν σημαίνει και ηθελημένα προδοτική).

Η κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφότου ανέλαβε, είναι μια ατελείωτη σκανδαλολογία. Κάθε πράξη της, κάθε κυβερνητική απόφαση, κάθε διοικητική ενέργεια, υποκρύπτει υποβόσκοντα ή φανερά σκάνδαλα.

Σκάνδαλο οι ανήλικοι μετανάστες με το hashtag «Μητσοτάκη που είναι τα παιδιά;» που υπονοούσε ότι τα εμπορεύεται ο πρωθυπουργός της χώρας, σκάνδαλο η προμήθεια εμβολίων για τα οποία ο πρωθυπουργός θεατρικά παρίστανε ότι εμβολιαζόταν, σκάνδαλο οι νόμιμες παρακολουθήσεις (οι οποίες συν τοις άλλοις αποκάλυψαν το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ), σκάνδαλο το «μπάζωμα» των Τεμπών, σκάνδαλο οι διαφημίσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, και πολλά άλλα, τα οποία σύμφωνα με φιλοσυριζαϊκό site υπερβαίνουν τα 50!

Φυσικά, ένα σκάνδαλο εξαρτάται από την πολιτική οπτική του καταγγέλλοντος, και περιλαμβάνει καταγγελίες από διαφθορά έως τραγωδίες.

Γιατί λοιπόν δεν έχει πέσει «η κυβέρνηση των σκανδάλων», την οποία εδώ και τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, η αντιπολίτευση τη βλέπει σε αποδρομή; Όλο αποδρά και όλο εδώ βρίσκεται με τις δημοσκοπήσεις να της δίνουν διψήφια διαφορά από τον δεύτερο.

Απλώς η αντιπολίτευση δεν στεριώνει με καταγγελίες. Ακόμη και αν, ως υπόθεση εργασίας, είναι σωστές, δεν αποδίδουν. Ο λαός χρειάζεται σταθερότητα και ελπίδα για ένα αύριο χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, από τις οποίες έχει πικράν πείραν, καθότι τις δοκίμασε πριν δέκα χρόνια τέτοια εποχή.

Θα πει κανείς «και ο Μητσοτάκης τα παρέχει;». Εκ του αποτελέσματος πάντως δεν τα παρέχει η αντιπολίτευση. Και όσο αυτή αυξάνει το volume της έντασης αλλά δεν δίνει την εικόνα του ικανού διαχειριστή της χώρας, θα παραμείνει με τις ντουντούκες της καταγγελίας και θα κυβερνά ο Μητσοτάκης.