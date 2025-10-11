Α. Τσίπρας: Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει

Αποφασισμένος να βασιστεί στις δυνάμεις του λαού δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας το πολιτικό του στίγμα στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι επόμενες κινήσεις του προκαλούν αντιδράσεις τόσο στην Κεντροδεξιά όσο και την Κεντροαριστερά.

Με τη φράση «με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία» ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε το πολιτικό του στίγμα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», συμπληρώνοντας: «Καμία συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμία προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού – αυτή είναι η απόφασή μου».

Για την σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει. Και αν κάποιος καταλαβαίνει την απόφασή μου να μην είμαι πια βουλευτής και να επιχειρήσω μια "πορεία στο λαό" ως ανταγωνιστική, τότε κάνει λάθος. Είναι απόφαση υπέρβασης και όχι ανταγωνισμού».

Για τη συζήτηση που έχει ανοίξει και αφορά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι δεν θα υποδείξει σε κανέναν τι να πράξει και ξεκαθαρίζει: «Διάλεξα εν πλήρη συνειδήσει το δρόμο έξω από το σύστημα-μέσα στην κοινωνία, χωρίς καμιά συνεννόηση με κανέναν. Και δεν έχω καμιά πρόθεση να αναπαράγω τακτικές "στρατολόγησης" ή διάσπασης, που το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας. Η αυτάρκεια και η αυταρέσκεια κάποιου αυτόκλητου Μεσσία, που στρατολογεί τους μαθητές του, είναι το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα και η κοινωνία μας σήμερα».

Βιβλίο: χρέος απέναντι στην ιστορία και στους πολίτες

Δεν αποκαλύπτει τον τίτλο του βιβλίου του, σημειώνει ότι «το βιβλίο αυτό είναι για μένα ένα χρέος απέναντι στην ιστορία και στους πολίτες» και προσθέτει: «Να φωτίσω όλες τις πτυχές της δραματικής περιόδου 2015-2019, γνωστές, λιγότερο γνωστές και άγνωστες. Και να απαντήσω με γεγονότα, στοιχεία, ντοκουμέντα, στην πρωτοφανή κακοποίηση, διαστρέβλωση και δολοφονία της αλήθειας, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, για μια κρίσιμη περίοδο της πατρίδας μας. Με τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας να εμφανίζονται ως κατήγοροι εκείνων που ανέλαβαν την ευθύνη να ξελασπώσουν το μέλλον».

Παραίτηση «φυγή προς τα εμπρός»

Αναφέρεται στην απόφαση του να παραιτηθεί από τη Βουλή λέγοντας ότι «είναι μία φυγή προς τα εμπρός» και προσθέτει: «Είναι μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά. Αποφάσισα να απελευθερωθώ από δεσμεύσεις, αξιώματα και μηχανισμούς. Να βγω έξω από το πολιτικό σύστημα, που κατά τη γνώμη μου, ως έχει, δεν μπορεί τίποτα πια να δώσει στην κοινωνία και την πατρίδα».

Υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για τη σημερινή προοδευτική αντιπολίτευση να ασκεί τον ρόλο και τα καθήκοντα της και προσθέτει: «Πιστεύω ότι ένας νέος πατριωτισμός, που ξεπερνά τους εύλογους ιδεολογικούς διαχωρισμούς, χρειάζεται σήμερα, περισσότερο από ποτέ την περίοδο της μεταπολίτευσης, σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και πολιτικής δράσης».

Διευκρινίζει ότι η ανανέωση του πολιτικού σκηνικού, δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβερνητική εναλλαγή αλλά «αφορά όλο το πολιτικό σύστημα, που έχει πια χάσει την εμπιστοσύνη της μεγάλης πλειοψηφίας. Αφορά όμως κυρίως την Αριστερά, την προοδευτική παράταξη. Πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός, έχουμε μάλιστα καθυστερήσει, για μια μεγάλη, τολμηρή, αποφασιστική ανανέωση στις πρακτικές, τη γλώσσα, το ύφος, το ήθος, αλλά και τα πρόσωπα».

Μόνο οι πολίτες είναι δύναμη αλλαγής

Για το ποια θα είναι η επόμενη πολιτική του κίνηση, αφού τονίζει ότι τα παραδείγματα του παρελθόντος (όπως ο ενιαίος Συνασπισμός ή ο πολυτασικός ΣΥΡΙΖΑ) δεν μπορούν να λειτουργήσουν για το μέλλον, προσθέτει: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία. Το πολιτικό σύστημα, σε όλες τις εκφράσεις του, έχει ξεπέσει στη συνείδηση του λαού. Της μεγάλης πλειοψηφίας τουλάχιστον. Τα κόμματα, η Δικαιοσύνη, η Βουλή, οι θεσμοί, επίσης. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία σκέψης και πράξης, διαφορετικά θα βαλτώσουμε όλοι σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Οι πολίτες -αυτή είναι η δύναμη της αλλαγής σήμερα. Μόνον αυτοί, "αποκάτω", μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα "επάνω". Να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις».

Όσο για το που τοποθετεί τον εαυτό του σε μία κλίμακα Αριστερά-Δεξιά λέει: «Αν ως Αριστερά εννοούμε την Αριστερά της αντίστασης, αλλά και της ευθύνης, των κινημάτων αλλά και της διακυβέρνησης, της ιστορίας αλλά και του σήμερα, της προγραμματικής καθαρότητας αλλά και της ενωτικής ετοιμότητας, τότε με κάθε μετριοφροσύνη τοποθετώ τον εαυτό μου, στον εντελώς αντίθετο πόλο από τη Δεξιά. Σε κάθε περίπτωση όμως, λίγη σημασία έχει πόσο αριστερά στη κλίμακα θα τοποθετήσουμε τον εαυτό μας. Εγώ θα το πω αλλιώς: αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ευημερίας των πολλών».

Ερωτηθείς «ποια θα είναι η συνέχεια; Νέο κόμμα, κόμμα- ομπρέλα ή εκλογικός συνδυασμός; Και πότε;» «Τίποτε από αυτά. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή και απλώς θα διαιωνίζονται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία».

Αντιδράσεις

Από πλευράς της, η Κουμουνδούρου διαμηνύει ότι δεν κατεβάζει τα μολύβια προτάσσοντας τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε πως «το κόμμα μας εδώ και δύο χρόνια έχει υποστεί μεγάλες διασπάσεις, μεγάλη φθορά και πρέπει να φύγουμε από αυτή την κατάσταση και να πάμε στην ακριβώς αντίστροφη πορεία».

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, δήλωσε πως «έχουμε πει ότι χρειάζεται ανασύνθεση ο προοδευτικός χώρος. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να συμβάλει σε αυτό καίρια».

Τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Πάνος Καμμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο μόνος που μπορεί να εμπνεύσει γιατί μπορεί να δώσει αν θέλετε και κυβερνητική προοπτική είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας».

«Φθαρμένα πρόσωπα του παρελθόντος, τα οποία έχουν κριθεί και ως πρωθυπουργοί και ως αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης πολύ αρνητικά από τον ελληνικό λαό δεν είναι το μέλλον, ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Γιάννης Πρωτούλης τόνισε πως «εμείς θα πάμε τον λαό όπως πάμε πάντα, επειδή είμαστε σε μια περίοδο ανακύκλωσης των φθαρμένων υλικών».

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να συζητήσουν τη στάση του κόμματος με φόντο την παραίτηση Τσίπρα.