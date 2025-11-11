Τσίπρας για «Ιθάκη»: Προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο podcast Bookvoice για το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη», περιγράφοντάς το ως μια προσωπική και πολιτική διαδρομή αυτογνωσίας, αλλά και ένα χρέος απέναντι στην ιστορία.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξήγησε ότι η συγγραφή της «Ιθάκης» είχε για εκείνον χαρακτήρα λύτρωσης και εσωτερικής ανασύνταξης: «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων. Ήταν σαν να ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα από τη συγγραφή των γεγονότων και την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «το βιβλίο γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά», καθώς στόχος του ήταν να αποτυπώσει τα γεγονότα με όσο το δυνατόν περισσότερη αντικειμενικότητα. «Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα», σημείωσε.

«Ένας πρώην πρωθυπουργός που γράφει σε ενεστώτα χρόνο»

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η «Ιθάκη» διαφέρει από τα συνηθισμένα πολιτικά απομνημονεύματα, καθώς είναι γραμμένη σε ενεστώτα χρόνο: «Η ιδιαιτερότητα είναι ότι κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο. Όλοι γράφουν σε παρελθόντα χρόνο. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον συμβολισμό του τίτλου του βιβλίου, τονίζοντας ότι η «Ιθάκη» δεν είναι προορισμός, αλλά ένα διαρκές ταξίδι που αφορά τόσο την πολιτική όσο και τη ζωή: «Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, ο τίτλος αποκτά και φιλοσοφική διάσταση, καθώς «συνδέεται με την περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά».

«Ήρθε η στιγμή να μιλήσω»

Αναφερόμενος στην περίοδο μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε πως ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί τη δική του οπτική για τα γεγονότα: «Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω. Διότι για αυτή τη δραματική περίοδο της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας έχουν μιλήσει πάρα πολλοί – ξένοι και Έλληνες».

Επίσης, χαρακτήρισε τη διαδικασία της συγγραφής ψυχοθεραπευτική και λυτρωτική, λέγοντας: «Για μένα όλη αυτή η διαδικασία είχε έναν χαρακτήρα λύτρωσης, κάθαρσης, αυτογνωσίας. Και ναι, όντως το κομμάτι της αφήγησης, όταν μεταφέρεται το βίωμα στο χαρτί, έχει μια ιδιαίτερη γοητεία».