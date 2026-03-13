Τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου - Αντιδρούν κορυφαία στελέχη

Λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα, προκαλώντας αναταραχή και έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος.

Η κίνηση αυτή αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο μέχρι πρότινος βουλευτής Αρκαδίας υπήρξε στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη και αντιπρόεδρος της Βουλής έως σήμερα. Η διαγραφή έρχεται λίγο πριν την έναρξη του Συνεδρίου, στις 27 Μαρτίου, και ανοίγει έναν νέο κύκλο εσωκομματικών εντάσεων.

Σφοδρή ήταν η αντίδραση κορυφαίων στελεχών όπως ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος, οι οποίοι επέκριναν την ηγεσία για εσωστρέφεια και αποφάσεις που, κατά την άποψή τους, δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια του κόμματος για διεύρυνση και αύξηση των ποσοστών.

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απάντησε με αιφνιδιασμό: μέσω επιστολής του προς την ηγεσία και τους βουλευτές του κόμματος ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει την έδρα του στην Αρκαδία, όπου εκλέγεται από το 2009. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ψηφίσει τον νέο αντιπρόεδρο της Βουλής που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ότι θα ζητήσει να μιλήσει στην Ολομέλεια πριν αποχωρήσει από το βήμα.

Χάρης Δούκας: Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα

Τη διαφωνία τους με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν με δηλώσεις τους ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι «με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ», ενώ αναφερόμενος στον Κωνσταντινόπουλο είπε ότι πρόκειται για «ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές».

Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Δούκα:

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Παύλος Γερουλάνος: Θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό

Τη λύπη του εξέφρασε από τη μεριά του ο Παύλος Γερουλάνος, τονίζοντας ότι «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας». «Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό», πρόσθεσε στη δήλωσή του.

Αναλυτικά:

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απο όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.

Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Μ. Χριστοδουλάκης: Η διεύρυνση δεν χτίζεται μέσα από διαγραφές

Μετά τους Χάρη Δούκα και Παύλο Γερουλάνο, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, εξέφρασε τηλεοπτικά τη διαφωνία του με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Όπως τόνισε, «δεν πρέπει να διαγραφεί κανείς», υπογραμμίζοντας ότι η ενότητα του κόμματος δεν οικοδομείται με διαγραφές, αλλά μέσα από σύνθεση. «Προφανώς, για την ενότητα αυτή ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στη θεσμική του ιδιότητα», σημείωσε.

Ο κ. Χριστοδουλάκης υπενθύμισε ότι υπάρχουν πολλοί βουλευτές και στελέχη που κατά καιρούς έχουν εκφράσει κριτική, διαφοροποίηση ή προβληματισμό, και επισήμανε ότι «δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος». Κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει «αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιεί τη διαφορετική άποψη, την κριτική ή τον προβληματισμό», προσθέτοντας ότι «η κριτική, ο προβληματισμός ή η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να ποινικοποιείται».

Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε ότι η αναγκαία ενότητα και η προοπτική του κόμματος, καθώς και η διεύρυνση και το άνοιγμα του χώρου, «δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Σχετικά με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο κ. Χριστοδουλάκης παραδέχθηκε ότι έχει διαφωνήσει μαζί του αρκετές φορές, αλλά αναγνώρισε ότι έχει σαφή άποψη. Τόνισε την αξία της συνέπειάς του: «Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στη Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν μέχρι το ακέραιο τη γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν παρών στα δύσκολα, γιατί πίστευε ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον όταν άλλοι λάκιζαν».

Αναφορικά με την παράδοση της έδρας του, χαρακτήρισε τη χειρονομία σημαντική και τιμητική, τόσο για την παράταξη όσο και για τον ίδιο τον βουλευτή. Τέλος, σημείωσε ότι το ξεκίνημα με αναγνώριση του προέδρου και η πρόταση αλλαγών από την ηγετική ομάδα «δεν το θεωρώ στοιχείο αμφισβήτησης».

Θεόδωρος Μαργαρίτης: Ένδειξη κρίσης οι διαγραφές

Στην ίδια συζήτηση, ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι οι διαγραφές δεν συνιστούν ένδειξη ανάτασης, αλλά ένδειξη κρίσης: «Οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης και προώθησης. Ήταν πάντα ένδειξη κρίσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.