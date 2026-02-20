Ο Ανάλγητος

Πλησιάζει η ώρα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι ώρα ΠΑΣΟΚ, ώρα Τσίπρα, θα σας γελάσουμε. Προμηνύεται μια σκληρή δοκιμασία για το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και που έχει πλέον φτάσει σε μία κρίσιμη καμπή. Τα μέχρι στιγμής μηνύματα, πάντως, δεν είναι καλά. Έχουν μαζευτεί πολλά σύννεφα πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη. Μαύρα σύννεφα μαζεύονται και πάνω από την ελληνική οικονομία, λόγω του δημογραφικού. Οι τράπεζες είναι οι πρώτες που αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο…

Ο απολογισμός του μήνα για το ΠΑΣΟΚ είναι καταστροφικός. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, για να μην αρχίσετε και λέτε ότι είμαστε τίποτα υπερβολικοί τύποι. Και για να είμαστε εξηγημένοι. Εμείς οι ανάλγητοι θέλουμε το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα και ισχυροποιημένο, έτσι ώστε το «σύστημα» να ξαναβρεί την ισορροπία του. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι που δεν το θέλει! Και να σκεφτείτε ότι πλησιάζει το συνέδριο του Απριλίου, όπου 3.500 Πασόκοι θα είναι κλειδωμένοι σε έναν χώρο, ανήμποροί να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Σαν να κλείνεις σε ένα σακί μερικές πεινασμένες γάτες…

- Υπόθεση ΓΣΕΕ με πρωταγωνιστή τον ισόβιο πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Παναγόπουλο. Ως επακόλουθο έρχεται η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ στο Εργατικό και η … νίκη Παναγόπουλου. Ο οποίος αρνείται να παραιτηθεί. Σκεφτείτε, όμως, ότι οι οπαδοί του αρχαιοσυνδικαλιστή θα είναι παρόντες και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να υπερασπιστούν τον αρχηγό της φυλής τους.

- Υπόθεση ΟΠΕΚΑ με την Τασούλα Χατζηδάκη να ερευνάται για 90 φακέλους που αφορούν παράτυπα και παράνομα επιδόματα. Ποια είναι η Τασούλα Χατζηδάκη; Στέλεχος του Κινήματος. Υπήρξε γραμματέας οργανωτικού. Δεν δούλευε στην καντίνα της Χαριλάου Τρικούπη, ούτε συμμετείχε απλά και μόνο στην Κεντρική Επιτροπή. Ήταν από τους στενούς συνεργάτες της ομάδας Ανδρουλάκη.

- Υπόθεση Παρασκευαϊδη. Ο βουλευτής Λέσβου διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις του που θεωρήθηκε ότι τον έθεταν εκτός Κινήματος. Ο ίδιος δήλωσε ότι του την έστησαν γιατί ο πρόεδρος Νίκος ήθελε να δώσει την έδρα στον φίλο του Παναγιωτη Δουδωνή, τον οποίον και κατεβάζει στην Λέσβο…

- Υπόθεση Κουρέτα: Μεγάλη ανησυχία υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ για στελέχη της αυτοδιοίκησης που αλληθωρίζουν προς Τσίπρα. Τελευταίο «κρούσμα» ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κουρέτας και ο Δήμαρχος Αγιάς Γκουντάρας.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους τραπεζίτες η δημογραφική κρίση. Και αυτό γιατί επηρεάζει άμεσα τα προϊόντα των τραπεζών καθώς επίσης και μακροπρόθεσμα τους ισολογισμούς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης τα επιτελεία των τραπεζών προσπαθούν να σκιαγραφήσουν τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης του πληθυσμού. Στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια αναμένεται να πληγούν επηρεάζοντας τα έσοδα από τόκους. Τη στιγμή μάλιστα που τα τραπεζικά ιδρύματα με μπαράζ εξαγορών μπαίνουν στον ασφαλιστικό κλάδο, η γήρανση του πληθυσμού επηρεάζει και τα ασφαλιστικά συμβόλαια.

Όπως έλεγαν τραπεζικές πηγές στη στήλη τρεις είναι οι κινήσεις που γίνονται προκειμένου μεσοπρόθεσμα να μπορέσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα να απορροφήσει τους κραδασμούς. Πρώτον, μέσω πλατφορμών να επεκταθούν οι τράπεζες στο εξωτερικό. Δεύτερον, να εξαγοράσουν μικρότερες τράπεζες σε άλλες χώρες. Ήδη στην Κύπρο και στη Μάλτα έχουν γίνει deals και πληροφορίες αναφέρουν πως στο στόχαστρο των συστημικών βρίσκονται και τα Βαλκάνια. Τρίτον, να προσφέρουν ελκυστικά δάνεια και ασφαλιστικά προγράμματα για νέους, προκειμένου να χτιστεί μια κουλτούρα ασφάλισης τουλάχιστον για τη νέα γενιά.

Το πρόβλημα του δημογραφικού είναι βραδυφλεγής βόμβα για όλη την οικονομία. Υπενθυμίζεται πως ανώτατα στελέχη του οίκου Fitch και της Oxford Economics έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου με πρόσφατες συνεντεύξεις στο Liberal. Η κυβέρνηση θα ήθελε μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ωστόσο συναίνεση δεν υπάρχει από την αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει κάνει σημαντικά βήματα, τα οποία μπορεί να μην φτάνουν. Στόχος είναι να επιστρέψουν οι Έλληνες που έφυγαν κατά τα χρόνια της κρίσης με φοροαπαλλαγές, κάτι που ως ένα σημείο επιτυγχάνεται. Από την επέκταση της άδειας κύησης, τη χρηματική διανομή εφάπαξ για κάθε γέννα, την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών στο επίδομα μητρότητας έως το στεγαστικό κινήσεις γίνονται. Και μαθαίνουμε πως εκτός από τη συνέχιση αυτών των προγραμμάτων αναμένονται μέτρα – έκπληξη για το στεγαστικό και νέα προγράμματα.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πηγαίνει Κύπρο. Άνοιξε παράρτημα στη Μεγαλόνησο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, η οποία θα ενισχύσει, περαιτέρω, τους ιστορικούς δεσμούς και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές και στους ακαδημαϊκούς.

Σε κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη ημέρα του φυσικού αερίου, καθώς πλησιάζει το ορόσημο της συνάντησης της 24ης Φεβρουαρίου για τον Κάθετο Διάδρομο.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού μπαίνουν πλέον οι εναλλακτικοί «δρόμοι» τροφοδοσίας της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, με την Ελλάδα να αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο ως πύλη εισόδου και διαμετακόμισης, λίγο πριν από την οριστική διακοπή των ρωσικών ροών στο τέλος του 2027.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η περιοδεία του ειδικού απεσταλμένου της Κομισιόν, Klaus-Dieter Borchardt, σε Αθήνα, Σόφια και Βουκουρέστι.

H εικόνα που προκύπτει από τις επαφές καταδεικνύει ότι οι Βρυξέλλες έχουν πλήρη επίγνωση των πολυάριθμων ρυθμιστικών και θεσμικών εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος.

Όπως προέκυψε, η Κομισιόν εξετάζει σενάρια αύξησης της δυναμικότητας μεταφοράς μέσω Βουλγαρίας – από το Σιδηρόκαστρο – αλλά και μέσω Βόρειας Μακεδονίας, με τελικό προορισμό ακόμη και την Ουγγαρία. Πιο σύνθετη εμφανίζεται η επιλογή της Σερβίας, λόγω της ισχυρής παρουσίας της Gazprom και των πολιτικών ισορροπιών.

Στο τραπέζι μπαίνει και η πιθανότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης έργων που θα ενισχύσουν τις υποδομές μεταφοράς. Παράλληλα, η συζήτηση επεκτάθηκε σε ρυθμιστικά ζητήματα και εμπορικά προϊόντα του Κάθετου Διαδρόμου, αν και η ζήτηση από την Ουκρανία παραμένει συγκρατημένη.

Οι διεργασίες κορυφώνονται ενόψει της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και αμερικανικών φορέων χρηματοδότησης. Η επόμενη φάση θα παιχτεί στο CERAWeek στο Χιούστον, όπου το ενεργειακό μέλλον της περιοχής θα συζητηθεί σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.

Άκουγα χθες τον Νίκο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη που έδωσε στον Ν. Χατζηνικολάου και ομολογώ ότι μπερδεύτηκα σφόδρα. Αν και δεν είμαι ο μόνος. Επιδιώκει λέει την αμφίπλευρη διεύρυνση στα αριστερά και στο κέντρο και προς επίρρωση αυτού επικαλέστηκε τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή! Αν δεν με απατάει η μνήμη μου όλες οι «εμβληματικές» πρωτοβουλίες Ανδρουλάκη στη Βουλή είχαν στον πυρήνα τους τη συνεννόηση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου! Πλησιάζει και η επέτειος εκείνης της πρότασης μομφής που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη στις 5 Μαρτίου του 2025 για την οποία ο Ανδρουλάκης τηλεφώνησε απευθείας στη Ζωή που ήταν τότε κολλητή της Μαρίας Καρυστιανού και όλοι μαζί επιδίωκαν να ρίξουν τη «χούντα». Χέρι- χέρι στους δρόμους όπου έριχναν λάδι στην κοινωνική οργή υποστηρίζοντας τα ξυλόλια, τους Λακαφώσηδες, τα χαμένα βαγόνια, τα μπαζώματα. Και στη Βουλή δίπλα - δίπλα για να αποδείξουν τις θεωρίες του Κυριάκου Βελόπουλου για τους λαθρέμπορους με τα ξυλόλια, που κάλυπτε για … 200 ευρώ ο πρωθυπουργός.

Θυμηθείτε τη μέρα που η στήλη έγραφε: Τσίπρας και Ανδρουλάκης θα δώσουν την μεταξύ τους μάχη στα μαρμαρένια αλώνια φωνάζοντας ποιος είναι ο εκλεκτός της ολιγαρχίας και ποιος είναι αρχηγός κόμματος των από πάντα διεφθαρμένων. Οι σαλπιστές της έλευσης Τσίπρα ήδη ανακινούν και διακινούν τη βίβλο της πράσινης διαφθοράς. Εις προκαταβολική απάντηση στις μπηχτές του προέδρου Ανδρουλάκη ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με φόρα στις πλάτες της εγχώριας ολιγαρχίας.

Ο Ανάλγητος