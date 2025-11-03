Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Υποβάλλει αύριο τα διαπιστευτήριά της στον Κ. Τασούλα - Την Τετάρτη η συνάντηση με τον Κυρ. Μητσοτάκη

Από αύριο αναλαμβάνει και επισήμως καθήκοντα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στις 12:00, όπου και θα επιδώσει τα διαπιστευτήρια της.

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 12:00, θα δεχθεί διαδοχικά τις νέες Πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας Harriet E. Berg, του Καναδά Sonya Thissen και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Kimberly Guilfoyle, οι οποίες θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους.

Η εθιμοτυπική διαδικασία προβλέπει ότι αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται στο υπουργείο Εξωτερικών και το πρωτότυπο το δίνει ο/η πρέσβης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναλόγως της σειράς που κατατίθενται στο ΥΠΕΞ, αντίστοιχα προσέρχονται και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η πρεσβεία των ΗΠΑ κατέθεσε τρίτη τα σχετικά έγγραφα, οπότε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι τρίτη κατά σειρά που θα δει τον Κώστα Τασούλα.

Σημειώνεται ότι στις 12:00 θα προσέλθει η πρέσβης της Νορβηγίας και στις 12:20 η πρέσβης του Καναδά. Στις12:40 η Γκίλφοϊλ. Στην είσοδο θα τις υποδέχεται ο επικεφαλής εθιμοτυπίας του υπουργείου Εξωτερικών και θα τις οδηγεί στα ενδότερα του Προεδρικού. Θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους και θα ακολουθήσει μια κατ' ιδίαν συζήτηση με τον Πρόεδρο, διάρκειας 15'-20'.

Την Τετάρτη το πρωί στις 10:00, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα μεταβεί στο μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται, ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχαν μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν, με ιδιωτική πτήση.

Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται έναν αδιάσπαστο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.