Στην Ολομέλεια εισάγεται αύριο για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Το νομοσχέδιο αναφέρεται στη νομοθετική κατοχύρωση μιας ιστορικής, εθνικής κοινωνικής Συμφωνίας, που υπεγράφη πριν από δύο περίπου μήνες μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με τη θετική ψήφο της ΝΔ, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετούν κατά τη συζήτησή του στην Ολομέλεια. Η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου έχει προγραμματιστεί από τη ΔτΠ να διεξαχθεί, εάν χρειαστεί, και σε δύο συνεδριάσεις, καθώς αναμένεται να θελήσουν να εγγραφούν πολλοί βουλευτές, αλλά και να τοποθετηθούν πολιτικοί αρχηγοί.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ολοκληρώνοντας και την β' ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και αναφερόμενη παρενθετικά στα στοιχεία της εργασίας στη χώρα μας προανήγγειλε ότι την προσεχή Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, μετά την πληροφορική του εφαρμογή, τίθεται σε λειτουργία το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο έρχεται μετά από 13χρόνια να αντικαταστήσει την ΕΡΓΑΝΗ Ι και είναι «είναι ένα ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα πλήρως εκσυγχρονισμένο λειτουργικά και έχει ενσωματώσει όλη την υφιστάμενη νομοθεσία».

Επίσης, η κυρία Κεραμέως ανάφερε ότι «το επόμενο προσεχές διάστημα επεκτείνεται η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο όλων των Κλάδους». Η υπουργός, υπογράμμισε τη συμβολή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στην πάταξη των αδήλωτων και απλήρωτων υπερωριών, λέγοντας ότι η εφαρμογή της είχε ως αποτέλεσμα το 2025 να καταγραφούν ότι έγιναν περισσότερες από 2,5 εκατ. ώρες υπερεργασίας προς όφελος των εργαζομένων, των Ταμείων και της οικονομίας.

Η κυρία Κεραμέως, αναφορικά με το νομοσχέδιο και την Κοινωνική Συμφωνία που επιτεύχθηκε απευθύνθηκε προς την Αντιπολίτευση τονίζοντας ότι, αφού όλα τα «κόμματα συμφωνούμε ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι ένα θετικό στοιχείο στην αγορά εργασίας, το οποίο πραγματικά ενισχύει τη θέση των εργαζομένων και θωρακίζει περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις» και τώρα που «όλοι οι εθνικοί εταίροι την υπογράφουν, «το ερώτημα είναι ένα : Την ψηφίζετε, ναι ή όχι;»

Η κοινωνία, είπε η υπουργός «μας λέει: Θέλουμε μετενέργεια για να προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι, […] θέλουμε περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και περισσότεροι εργαζόμενοι να καλύπτονται από αυτές […] εσείς αυτά τα θέλετε ή όχι; Εμείς τα θέλουμε και για αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μαζί με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους».

Η κυρία Κεραμέως απέρριψε στις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης ότι δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή για ακρόαση πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες οργανώσεις, αλλά μόνο οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι. Στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Παύλους Χρηστίδη του απάντησε με τα Πρακτικά της Επιτροπής και τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Καββαθάς, σημειώνοντάς του πως «καταλαβαίνω ότι είστε σε μια δεινή θέση, όταν σας διαβάζω τα Πρακτικά του συντρόφου σας από το ΠΑΣΟΚ και αυτά δεν μπορεί να υπηρετήσουν την επιχειρηματολογία σας» και αντέστρεψε την κριτική του εισηγητή της μειοψηφίας που της ανέφερε ότι «ενώ το ΠΑΣΟΚ εδώ και τόσο καιρό σας φέρνουμε τροπολογίες, ξανά και ξανά, για τις ΣΣΕ εσείς τις απορρίπτατε» λέγοντάς του «αφού εσείς - όπως μας λέτε- τόσο καιρό τα φέρνετε, τώρα που τα φέρνουμε εμείς θα τα ψηφίσετε; ή όχι;».

Στο ίδιο πλαίσιο, απευθύνθηκε και στον ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Γαβρήλο του επισημαίνοντάς του ότι «η παράταξή του ΣΥΡΙΖΑ στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΣΕΕ ψήφισε «Ναι» για τη συμφωνία αυτή» και τον ρώτησε «είναι άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΣΕΕ; και άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή;»

Σχετικά με τη δικαστική έρευνα του προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Παναγόπουλου, η υπουργός είπε «έχουμε υπάρξει σαφείς. Αυτή ερευνάται - όπως ξέρετε - από τη Δικαιοσύνη στην Εισαγγελία. Είναι μία εισαγγελική έρευνα κατά του φυσικού προσώπου και είναι πάρα πολύ σημαντικό να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση.

Άλλωστε οι ίδιες οι Ελληνικές Αρχές είναι αυτές, οι οποίες οδηγήθηκαν σε αυτές τις κατηγορίες και μένει να ακούσουμε, συνολικά, τις τοποθετήσεις όλων και να τις κρίνει η Δικαιοσύνη». Αναφορικά με τα Προγράμματα Εκπαίδευσης επισήμανε προς τον αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Γαβήλο ότι «τα Προγράμματα αυτά δεν είναι καινούργια. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ενθαρρύνει» και επισήμανε να θυμηθεί τι είχε έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τα προγράμματα αυτά και την τότε αναπληρωτή υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου που σωστά προχωρούσε και σε αυτό το πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας»

Η κυρία Κεραμέως, απαντώντας τις αναφορές για τα εργατικά ατυχήματα και τους όρους Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, στη σκιά της τραγωδίας στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ είπε ότι τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί αύξησης των εργατικών ατυχημάτων αντίθετα αναλογικά βαίνουν μειούμενα κατά μέσο όρο. Η δε μεθοδολογία καταγραφής που ακολουθεί η ανεξάρτητη αρχή «παραμένει η ίδια με εκείνη που ακολουθείται από το 2009 βάσει ευρωπαϊκού Κανονισμού». Η υπουργός παράλληλα σχολίασε και έκανε εκτενείς αναφορές και σε επιμέρους δείκτες που αφορούν την εργασία καλώντας τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να σταματήσουν τις επιλεκτικές αναγνώσεις.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνος Καραγκούνης, αναφερόμενος και αυτός από την πλευρά του σχετικά με την Κοινωνική Συμφωνία σχολίασε πολιτικά ότι αυτή «αλλάξει το τοπίο στις Συλλογικές διαπραγματεύσεις και προστατεύει πραγματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων και αυτό αντιλαμβάνομαι το πόσο πολύ δύσκολο είναι να το χωνέψει πολιτικά η Αντιπολίτευση που είχε ως προμετωπίδα το θέμα αυτό» και πρόσθεσε πως «η αριστερά, η κεντροαριστερά και οι σοσιαλιστές, σήμερα βρίσκονται σε πολιτικό vertigo γιατί δεν θα μπορούσαν ποτέ αυτοί να φανταστούν ότι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση θα τους καταργούσε κάθε αφήγημα. Γι' αυτό και η πολιτική τους θλίψη είναι τεράστια».

Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κ. Καραγκούνης στα κόμματα της Αντιπολίτευσης «είναι η λαϊκή παράταξη της χώρας. Εμείς έχουμε ως κριτήριο με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να υπηρετήσουμε τον λαό και όχι να εκμεταλλευόμαστε τις αγωνίες τους όπως πάρα πολλές φορές κάνετε εσείς». Ο υφυπουργός, παράλληλα, απάντησε και στα θέματα της αρμοδιότητας του χαρτοφυλακίου του που αφορά την Ασφάλεια και την Υγεία λέγοντας ότι όταν μιλάμε για θανατηφόρα ατυχήματα δεν χωράει η αριθμολογία. Επισήμανε ότι οι έλεγχοι από 52.000 το 2016, το 2025 έφτασαν τους 82.000 οι οποίοι είναι πλέον και πιο στοχευμένοι.

Το νομοθετικό πλαίσιο μετά από 35 χρόνια αναθεωρήθηκε, έγινε αυστηρότερο που «ειρήσθω εν παρόδω τα περισσότερα απ' τα κόμματα το ψηφίσανε», ενώ «για πρώτη φορά υπάρχει το ψηφιακό εργαλείο «Ηριδανός» για την Υγεία και την Ασφάλεια που είναι εξαιρετικά χρήσιμο», ενώ ταυτόχρονα «συγκροτούμε ομάδα εργασίας, η οποία θα καταρτίσει τον εθνικό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών».