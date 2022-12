Το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται οι ανακοινώσεις από τη βελγική εισαγγελία για την ευρωβουλευτή Ε. Καϊλή, η οποία παραμένει υπό κράτηση για την εμπλοκή της στην υπόθεση διαφθοράς που συνταράσσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου, αλλά θα εκδοθεί ένα δελτίο Τύπου για την υπόθεση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία χρησιμοποίησε ακόμα και τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, προκειμένου να «δέσει» την υπόθεση και να προχωρήσει σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διεγράφη τόσο από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ όσο και την Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ακόμα δεν είναι γνωστό αν ο εισαγγελέας έχει μετατρέψει την προσαγωγή της σε σύλληψη.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της εισαγγελίας, η Ε. Καϊλή οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές κατόπιν αυτόφωρου εγκλήματος. Συνεπώς, θα πρέπει ο εισαγγελέας να δικαιολογήσει το αυτόφωρο για να μπορέσει να συνεχιστεί και η κράτησή της. Σε διαφορετική περίπτωση θα αφεθεί ελεύθερη και θα κριθεί το ζήτημα της συμμετοχής της σε οποιαδήποτε παραβατική ενέργεια μέσω της διαδικασίας αιτήματος άρσης ασυλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εάν αυτό δεν συμβεί, θα μπορούσε επίσης ο δικαστής να παρατείνει την κράτηση για ακόμη ένα μήνα μέχρις ότου στοιχειοθετηθούν όλα τα στοιχεία του αυτοφώρου. Είναι μια περίπλοκη δικονομικά διαδικασία το ζήτημα της ασυλίας της που είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσει για πολύ καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κανένας από τους πέντε διαπιστευμένους συνεργάτες της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες δεν έχει κληθεί για κατάθεση ή ανάκριση από τις βελγικές αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται συνεργάτη της ευρωβουλευτού.

Η Μετσόλα ανέστειλε όλες τις αρμοδιότητες της Ε. Καϊλή

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα αποφάσισε να αναστείλει με άμεση ισχύ όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί στην Εύα Καϊλή, που κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου, λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας των βελγικών αρχών για την υπόθεση διαφθοράς.

Με ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, ζητά την καθαίρεση της Ελληνίδας αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι Σοσιαλδημοκρατές, θα επικαλεστούν στην επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων το άρθρο 21 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καθαιρεθεί από την θέση η Ε. Καϊλή.

Επίσης, η Πέρεθ, επισημαίνει ότι όσο είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, πρέπει να αντικατασταθεί η Εύα Καϊλή, προκειμένου να προστατευθεί η αξιπιστία του θεσμού και να μη χάσουν την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες.

Σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% και μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3.

Το αίτημα για την καθαίρεση της έχουν ζητήσει επίσης οι Πράσινοι του ευρωκοινοβουλίου.

L' Echo: Βρέθηκαν τσάντες με μετρητά στο σπίτι της Εύας Καϊλή

«Πραγματική βόμβα στην καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας» χαρακτηρίζει η βελγική εφημερίδα L’ Echo τις συλλήψεις πέντε ατόμων στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγονται για χρηματισμό από το Κατάρ.

«Τσάντες με μετρητά βρέθηκαν στο σπίτι της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος, με φωτογραφία της Εύας Καϊλή και αναφέρει ότι έχουν γίνει πέντε συλλήψεις στις Βρυξέλλες και άλλες δύο στην Ιταλία. Η έρευνα, αναφέρουν πηγές, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται η έκδοση και νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η ευρωβουλευτής και εκ των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει συλληφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ πέρασε το βράδυ της στο κρατητήριο.

Υπό ανάκριση, αναφέρει η L' Echo, βρέθηκε και ο πατέρας της Εύας Καϊλή, ο οποίος φέρεται ότι είχε «στην κατοχή του μία βαλίτσα γεμάτη μετρητά και βρισκόταν σε κίνηση, έχοντας ειδοποιηθεί από συνεργούς του, όπως πιστεύουν οι ερευνητές».







Έρευνα και συλλήψεις

Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, πράξεις «διαφθοράς» και «ξεπλύματος χρήματος» στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Εισαγγελίας. Όπως γράφει η βελγική εφημερίδα Le Soir η έρευνα έχει ανατεθεί στον εισαγγελέα Michel Claise, ειδικό σε θέματα οικονομικών υποθέσεων. Οι έρευνες για τα εν λόγω πρόσωπα έγιναν με μεγάλη διακριτικότητα και ξεκίνησαν πριν από 4 μήνες από την Κεντρική Υπηρεσία πάταξης της διαφθοράς του Βελγίου (OCRC).

Οι συλλήψεις έγιναν στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή (09/12), στο πλαίσιο έρευνας για τις πρακτικές παράνομου λόμπινγκ. Μάλιστα, ένας από τους συλληφθέντες είναι ο σύντροφος της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή. Ακόμα, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 67χρονος πρώην ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντσέρι, στέλεχος του κόμματος Articolo Uno και ο 53χρονος Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας – ITUC, Λούκα Βιζεντίνι.

Σύμφωνα με τη «Le Soir», η Αστυνομία των Βρυξελλών φέρεται ότι βρήκε μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά στο σπίτι του Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος μαζί με τον Λούκα Βιζεντίνι είναι γνωστοί στους κύκλους των Βρυξελλών, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα. Επισημαίνεται ότι ο Αντόνιο Παντσέρι, είχε υπηρετήσει ως ευρωβουλευτής για τρεις θητείες από το 2004 έως το 2019, αλλά συνεχίζει να έχει υψηλά ιστάμενη θέση εντός της Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτού ενταχθεί στην παράταξη Articolo Uno στην οποία πλέον ανήκει, ήταν επί σειρά ετών στέλεχος του ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος (PD) με το οποίο είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής.

Η «Le Soir» σημειώνει ότι οι συλληφθέντες διατηρούσαν επαφές με ενώσεις και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Αντόνιο Παντσέρι, που είχε στο παρελθόν βρεθεί επικεφαλής της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι παράλληλα πρόεδρος και της οργάνωσης «Fight Impunity».

Οι Αρχές που διεξάγουν τις έρευνες στις Βρυξέλλες, υποπτεύονται ότι μια χώρα του Κόλπου – το Κατάρ όπως αναφέρει η «Le Soir» – επιχείρησε να επηρεάσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τρόπο παράνομο. Ερευνάται εάν έγινε δωροδοκία ατόμων στις Βρυξέλλες.«Εδώ και αρκετούς μήνες, οι ερευνητές της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας υποπτεύονται ότι μια χώρα του Κόλπου επηρέαζε τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα σε τρίτους με σημαντική πολιτική ή/και στρατηγική θέση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ανέφερε από την πλευρά της η αρμόδια Εισαγγελία. Πρόσθεσε, δε, ότι «οι σημερινές έρευνες επέτρεψαν στους ανακριτές να κατασχέσουν 600.000 σε μετρητά, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα τα οποία πρόκειται τώρα να εξετασθούν στο πλαίσιο της έρευνας».

«Αυτές οι έρευνες απειλούν τώρα να προκαλέσουν μεγάλο σκάνδαλο στο ευρωκοινοβούλιο και ειδικότερα στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η οποία είχε επικριθεί για την ήπια στάση της απέναντι στο Κατάρ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου», σημειώνει σε άρθρο του το «Politico».

Βρετανός δημοσιογράφος: Η Καϊλή ψήφισε υπέρ του Κατάρ σε επιτροπή που δεν συμμετείχε καν

Η Ε. Καϊλή ψήφισε υπέρ του Κατάρ σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας δεν ήταν μέλος, όπως αποκάλυψε ο Βρετανός δημοσιογράφος Τζακ Πάροκ.

«Έχω επιβεβαιώσει από διαφορετικούς ανθρώπους ότι η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, βρέθηκε στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Κατάρ και το Εκουαδόρ, στις 20 Νοεμβρίου. Τώρα ελέγχεται για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που συνδέεται με τη χώρα του Κόλπου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πάροκ.

Σύμφωνα με τον Τζακ Πάροκ, η κ.Καϊλή την 1η Δεκεμβρίου ψήφισε υπέρ της απελευθέρωσης της visa για το Κατάρ και το Κουβέιτ, στην επιτροπή LIBE του Ευρωκοινοβουλίου, της οποίας δεν είναι μέλος.

Διαγραφή της Ευας Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και από την ευρωομάδα των Σοσιαλδημοκρατών (S&D)

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, η Καϊλή διεγράφη τόσο από το ΠΑΣΟΚ με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και από την ευρωομάδα των Σοσιαλδημοκρατών (S&D). Αντιδρώντας άμεσα, ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε την Εύα Καΐλή από το ΠΑΣΟΚ.

Ν. Ανδρουλάκης: Η Καϊλή ήταν «δούρειος ίππος» της ΝΔ

«Δούρειο Ίππο της Νέας Δημοκρατίας» χαρακτήρισε την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, η συμπεριφορά της Εύας Καϊλή από την καταγγελία του στον Άρειο Πάγο για τις σε βάρος του παρακολουθήσεις με το predator, την είχε θέσει εκτός ΠΑΣΟΚ και οι χθεσινές αποκαλύψεις ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Από τις 26 Ιουλίου και μετά με οδήγησε να πάρω μία απόφαση για να πάρω αποστάσεις από την κυρία Καϊλή. Από τη στιγμή που κατήγγειλα την υπόθεση για το Pretador η κυρία Καϊλή έλεγε πως είναι κάτι σύνηθες και έχει συμβεί και σε άλλους», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης.

Μάλιστα τόνισε ότι είχε πει στην Ελληνίδα Ευρωβουλευτή από το Σεπτέμβριο ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ: «Είχα ενημερώσει πως η κυρία Καϊλή δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ γιατί λειτουργούσε ως Δούρειος Ίππος της ΝΔ. Ήδη από τη στιγμή που έκανε τις δηλώσεις για το Κατάρ το ποτήρι ξεχείλισε. Άλλοι θα πουν ότι καθυστερήσαμε, άλλοι θα πουν ότι βιαστήκαμε. Σας λέω λοιπόν πως από το Σεπτέμβριο είχα πει ότι η κυρία Καϊλή δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ».

«Για την υπόθεση αυτή, δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Δεν μπορεί να εκτίθεται η παράταξή μας επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν παιχνίδια Δούρειου Ιππου. Δεν θα δεχθώ κανένα εμπόδιο. Μηδενική ανοχή σε τέτοια», κατέληξε.

Γ. Οικονόμου: Με πολιτικό θράσος που ξεπερνά κάθε όριο ο κ. Ανδρουλάκης

«Με πολιτικό θράσος που ξεπερνά κάθε όριο, ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρεί να μεταθέσει ένα ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα της παράταξής του. Είναι αδιανόητο να υποστηρίζει ότι οι αποκαλύψεις για την κ. Εύα Καϊλή, μια ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δεν βαρύνουν -με την όποια ηθική, πολιτική και νομική σκιά- τον ίδιον και το κόμμα του, αλλά τη ΝΔ!», τόνισε σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Δεν γνωρίζουμε εάν ο κ. Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει από τον Σεπτέμβριο -όπως δηλώνει τώρα- να μην εντάξει την κ. Καϊλή στο ευρωψηφοδέλτιο των εκλογών του 2024, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν το είπε τον Σεπτέμβριο, αλλά μόλις σήμερα, μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις και την έρευνα για ένα μείζον σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει τους Ευρωσοσιαλιστές: την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκει ο ίδιος και το κόμμα του», υπογράμμισε.

«Ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται πράγματι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίαις και δεν μπορεί να παριστάνει ούτε τον Πόντιο Πιλάτο, ούτε τον κήνσορα περί πολιτικής ηθικής. Όταν μάλιστα οι αποκαλύψεις αυτές φέρνουν στην μνήμη όλων μας τις πλέον κακές στιγμές του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν στη φυλακή κορυφαία στελέχη του. Δεν έχουμε υποστεί λοβοτομή σε αυτόν τον τόπο. Αρκετά πια με την υποκρισία», επισήμανε.

«Η υπόθεση της κας Καϊλή είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και την τελική της κατάληξη δεν την γνωρίζουμε. Εκείνο όμως που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε επί πολλά χρόνια στενά συνδεδεμένη πολιτικά με τον κ. Ανδρουλάκη. Συνεργάζονται από το 2014, οπότε εξελέγησαν κι οι δυο τους ευρωβουλευτές. Υπήρξαν στενοί πολιτικοί φίλοι. Συμπορεύτηκαν ακόμη και στο εσωκομματικό πεδίο, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδίκησε την ηγεσία κόντρα στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Κατανοούμε τη δύσκολη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά του συνιστούμε ψυχραιμία», σημείωσε.

«Η τακτική της λάσπης και η στρατηγική του να γίνει παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα του λύσει το σοβαρό πολιτικό του πρόβλημα. Ούτε η διαγραφή παλαιότερων αναρτήσεών του στα κοινωνικά δίκτυα», επισήμανε.

ΝΔ: Το ΠΑΣΟΚ αντί να απολογείται, συνεχίζει την επίθεση και την επίδειξη θράσους

«Το ΠΑΣΟΚ αντί να απολογείται, συνεχίζει την επίθεση και την επίδειξη θράσους!», απάντησε η ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Και πρόσθεσε: «Το καλό είναι ότι δεν κουράστηκαν ιδιαίτερα να εκδώσουν την εν λόγω ανακοίνωση, καθώς αποτελεί απλή συρραφή δηλώσεων του ΣΥΡΙΖΑ».

Τι γράφει ο ιταλικός Τύπος για το σκάνδαλο διαφθοράς στις Βρυξέλλες

Το σκάνδαλο διαφθοράς στις Βρυξέλλες φαίνεται να αφορά σε σημαντικό βαθμό και την Ιταλία. Τα ιταλικά ΜΜΕ μιλούν εκτενέστερα για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στο Ευρωκοινοβούλιο, εφόσον τα 4 πρώτα ονόματα που ήρθαν στην επιφάνεια είναι Ιταλών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για τους Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, Λούκα Βισεντίνι, ΓΓ των Διεθνών Συνδικάτων, Niccolò Figà-Talamanca, διευθυντή της ΜΚΟ No Peace Without Justice, και Francesco Giorgi, πρώην βοηθού του Παντσέρι και σύντροφος της Ελληνίδας αντιπροέδρου της Ευρωβουλής, Εύα Καϊλή. Μάλιστα χθες εκδόθηκε και Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος της συζύγου και της κόρης του Παντσέρι, οι οποίες διαμένουν στη Βόρειο Ιταλία.

Το όνομα της Ελληνίδας πολιτικού κάνει μεγάλη εντύπωση εφόσον πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωβουλής, και τα ΜΜΕ τονίζουν πως το όνομα της Καϊλή μαθεύτηκε χθες το βράδυ, υπογραμμίζοντας πως η οικία της αλλά και τα γραφεία της στη Βουλή ερευνήθηκαν από τις Αρχές.

Η Λέγκα ζητά επείγουσα σύγκληση της Επιτροπής Ασφάλειας της Δημοκρατίας

Ανάμεσα στις πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία, μάλλον η πιο ηχηρή ήταν αυτή του Δεξιού κόμματος της Λέγκα, η οποία σε μήνυμα αναφέρει πως «Μετά από χρόνια λασπολογίας και κατηγοριών (χωρίς αποδείξεις) εναντίον πολιτικών αντιπάλων, το Δημοκρατικό Κόμμα είναι αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα” και ζήτησε από τον ΥπΕξ Tajani, να υποβάλει έκθεση στη Βουλή και να υπάρξει επείγουσα σύγκληση του Copasir (Ιταλική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ασφάλειας της Δημοκρατίας)».

