Την Άρτα επισκέφθηκε ο γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ Κώστας Σκρέκας

Την Άρτα επισκέφθηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας στο πλαίσιο των επισκέψεών του στην περιφέρεια. Ο γραμματέας του κόμματος, συνοδευόμενος από τον γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη και τον βουλευτή Άρτας Γιώργο Στύλιο, συμμετείχε χθες στη διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Άρτας.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, οι προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο και ο καλύτερος συντονισμός δράσεων και πρωτοβουλιών, με στόχο η Νέα Δημοκρατία να παραμένει σταθερά κοντά στην κοινωνία και στις ανάγκες της.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με τον αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά, τον δήμαρχο Αρταίων Χριστόφορο Σιαφάκα, καθώς και με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Άρτης κ.κ. Καλλίνικο.

Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας επισκέφθηκε μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής, αναδεικνύοντας τη δυναμική της τοπικής παραγωγής, αλλά και το πώς η παράδοση μπορεί να αποτελέσει δύναμη για το μέλλον. Στις συναντήσεις του στάθηκε ιδιαίτερα στις προσπάθειες της νέας γενιάς που επενδύει και δημιουργεί στον τόπο της, ενώ τόνισε ότι όταν ο πρωτογενής τομέας συνδέεται με τη μεταποίηση, μπορεί να γίνει πραγματικός μοχλός ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αξιοποίηση της οικογενειακής τεχνογνωσίας και της τοπικής ταυτότητας ως βάση για σύγχρονες, εξωστρεφείς πρωτοβουλίες που στηρίζουν την απασχόληση και ενισχύουν την τοπική οικονομία.