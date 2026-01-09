Το τηλεφώνημα του Κυρ. Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο: Μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου

Για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος ανήμερα των Φώτων αποκάλυψε ότι πάσχει από μία σπάνια μορφή καρκίνου.

Ο δήμαρχος, μιλώντας σε ραδιόφωνο της Λήμνου, ανέφερε πως ένας αγώνας ποδοσφαίρου ήταν η αιτία για να ξεκινήσει μια σειρά εξετάσεων οι οποίες κατέληξαν στη διάγνωση: τον καρκίνο.

Η δημόσια τοποθέτησή του την ημέρα των Θεοφανίων, μπροστά στους συμπολίτες του, προκάλεσε μια τεράστια και συγκινητική ανταπόκριση από όλη τη χώρα, με μηνύματα στήριξης από πολίτες, μέσα ενημέρωσης, πολιτικούς και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα ο κ. Σινάνης αποκάλυψε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του, τόσο για ζητήματα που αφορούν τον δήμο όσο και για τα θέματα που σχετίζονται με την πορεία της υγείας του.