Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Ερντογάν για τα γενέθλιά του

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να του ευχηθεί «χρόνια πολλά» για τα γενέθλιά του.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκλεισε τα 72 του χρόνια, καθώς είναι γεννημένος το 1954.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχήθηκε στον Τούρκο πρόεδρο για τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε και άλλες τηλεφωνικές ευχές από ηγέτες, μεταξύ των οποίων από το Αζερμπαϊτζάν, τη Σερβία, το Ουζμπεκιστάν και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.