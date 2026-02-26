Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Ερντογάν για τα γενέθλιά του

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να του ευχηθεί «χρόνια πολλά» για τα γενέθλιά του.
Ο Τούρκος πρόεδρος έκλεισε τα 72 του χρόνια, καθώς είναι γεννημένος το 1954.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχήθηκε στον Τούρκο πρόεδρο για τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.
Ο Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε και άλλες τηλεφωνικές ευχές από ηγέτες, μεταξύ των οποίων από το Αζερμπαϊτζάν, τη Σερβία, το Ουζμπεκιστάν και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
NEW: #Greece's PM Mitsotakis wished #Turkiye's President Erdoğan a happy birthday today in a phone call, says Turkish Presidency statement— Andrew Hopkins (@achopkins1) February 26, 2026
There were several other calls - w/ leaders from Azerbaijan, Serbia, Uzbekistan + Bosnia - but the one w/ Greece stands out 🇹🇷🇬🇷 https://t.co/ZKHUai3JcL pic.twitter.com/LqSrEZJrMn