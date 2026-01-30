Τηλεφωνική επικοινωνία του Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: Στο επίκεντρο ο 6ος γύρος Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.
Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Γάζα.
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για ενεργό προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
FM George Gerapetritis had a phone conversation with U.S. Secretary of State @StateDept Marco Rubio @SecRubio.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 30, 2026
Discussion focused on the excellent state of #Greece–U.S. relations and preparations for the 6th round of the Strategic Dialogue in Athens.