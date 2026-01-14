Τηλεδιασκέψεις Δόμνας Μιχαηλίδου με βουλευτές για τη διεύρυνση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης

Με πρωτοβουλία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, πραγματοποιήθηκε σειρά έξι τηλεδιασκέψεων με βουλευτές και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης περιοχών της ακριτικής Ελλάδας, ενόψει της διεύρυνσης του Προγράμματος Μετεγκατάστασης.

Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τριήμερο, στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού διαλόγου, για τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Κατά τη διάρκειά τους, η υπουργός παρουσίασε αναλυτικά το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, ενώ συζητήθηκαν και εξειδικεύτηκαν οι αλλαγές που απαιτούνται ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό και πιο ευέλικτο στην πράξη.

Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης προβλέπει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης από 6.000 έως 10.000 ευρώ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, σε πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές και οικονομικές πιέσεις. Η διεύρυνση του προγράμματος αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας και Δράμας.

«Η Ελλάδα δεν τελειώνει στα μεγάλα αστικά κέντρα και το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια, εκεί όπου οι πιέσεις είναι μεγαλύτερες. Από την αρχή είμαστε ειλικρινείς: το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης δεν αποτελεί πανάκεια και δεν λύνει από μόνο του το δημογραφικό. Είναι όμως ένα στοχευμένο εργαλείο στήριξης και μια ουσιαστική βοήθεια για ανθρώπους που έχουν δεσμό με τον τόπο τους και θέλουν να επιστρέψουν ή να εγκατασταθούν μόνιμα, αξιοποιώντας την περιουσία τους και κάνοντας μια νέα αρχή», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και σε συντονισμό με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, συμμετείχαν οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου (Σερρών), Γιώργος Γεωργαντάς (Κιλκίς), Σταύρος Παπασωτηρίου (Φλώρινας), Μαρία Αντωνίου (Καστοριάς), Βασίλης Βασιλειάδης και Διονύσιος Σταμενίτης (Πέλλας), Δημήτρης Κυριαζίδης (Δράμας) καθώς και εκπρόσωποι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Παρόντες ήταν επίσης οι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα αξιοποιήσει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, για την τελική διαμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής της διεύρυνσης του Προγράμματος Μετεγκατάστασης, η οποία θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.