Τι συζήτησαν Κυρ. Μητσοτάκης και Γερ. Σκλαβενίτης στο Μαξίμου

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Μαξίμου η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Γεράσιμο Σκλαβενίτη, αλλά και τις Μαρία και Βίκυ Σκλαβενίτη, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές φέρεται να συζήτησαν το θέμα των τιμών σε βασικά αγαθά και τρόφιμα, τη διαφάνεια όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου, ώστε να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός πιο διαφανούς και αξιόπιστου πλαισίου ελέγχων, με σαφείς κανόνες, προς όφελος του καταναλωτή και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Ένας από τους σκοπούς της συνάντησης ήταν και η επιθυμία να υπάρξει συνεργασία προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων

Από την κυβέρνηση δεν υπήρξαν περαιτέρω πληροφορίες για τη συνάντηση, ενώ από την πλευρά του Σκλαβενίτη επιβεβαιώθηκε το πλαίσιο συζήτησης που προαναφέρθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος έχει τονίσει πως η στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής και τη διασφάλιση της επάρκειας βασικών αγαθών.

Επισήμανε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ταχύτερη αξιολόγηση επενδύσεων και την αναβάθμιση των υποδομών πιστοποίησης, ενώ επανέλαβε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας, με διοικητή και τρεις υποδιοικητές, κάτω από την ομπρέλα της οποία θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί, όπως η ΔΙΜΕΑ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Η νέα αρχή θα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά εργαλεία και επαρκές προσωπικό, ενώ θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες.