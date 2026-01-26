Θύελλα αντιδράσεων κατά του Φειδία μετά το απαράδεκτο σχόλιο για τους παραολυμπιονίκες - Θα τον καταγγείλουν στο Ευρωκοινοβούλιο

Πλήθος αντιδράσεων έχει προκαλέσει το απαράδεκτο σχόλιο του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, σχετικά με την κατηγορία των αθλητών με νοητική αναπηρία.

Το συγκεκριμένο σχόλιο έγινε διάρκεια podcast, στο οποίο ο ευρωβουλευτής συνομιλούσε με τον παραολυμπιονίκη Λοΐζο Χρυσάνθου.

Ο τελευταίος προσπαθούσε να εξηγήσει στον Φειδία Παναγιώτου τη διάρθρωση των κατηγοριών ταξινόμησης των Παραολυμπιακών Αγώνων και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στην κατηγορία S14, που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία.

Τότε ο Φειδίας Παναγιώτου, που στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για ευνοϊκή στάση απέναντι στη Ρωσία αλλά και για μια αμφιλεγόμενη συνέντευξη με τον τότε ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, σχολίασε υποτιμητικά: «Η S14 εν για τους πελλούς είπες;». «Πελλός» στην κυπριακή διάλεκτο, σημαίνει «τρελός».

Ο Λοΐζος Χρυσάνθου βρέθηκε σε αμηχανία και προσπάθησε να διορθώσει τη διατύπωση, λέγοντας του ότι αυτή η κατηγορία είναι για τα άτομα με νοητική αναπηρία.

Καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο ετοιμάζει η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή

«Τη στιγμή που ο Λοΐζος Χρυσάνθου εξηγούσε, με γνώση και σοβαρότητα, τις κατηγορίες ταξινόμησης των Παραολυμπιακών Αγώνων, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στην κατηγορία S14, που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία, ο ευρωβουλευτής παρενέβη με χαρακτηρισμό που δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία: έναν όρο υβριστικό, στιγματιστικό και προσβλητικό για χιλιάδες συμπολίτες μας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

«Η χρήση τέτοιων εκφράσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε ''άστοχη στιγμή'', ούτε "χιούμορ"», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Είναι ωμή προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά αγωνίζονται κόντρα σε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, αλλά και στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα, που αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας. Όταν μάλιστα τέτοιες εκφράσεις βγαίνουν από το στόμα ενός εκλεγμένου ευρωβουλευτή τότε το ζήτημα δεν είναι απλώς ηθικό. Είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό», προσθέτουν τα στελέχη της επιτροπής.

«Θα προχωρήσουμε να κάνουμε καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ενημερώσουμε για αυτή τη συμπεριφορά και ο Φειδίας Παναγιώτου, αλλά και αυτοί που τον στηρίζουν, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει πλέον να σοβαρευτεί, να αντιληφθεί ότι έχει να κάνει με την κοινωνία» είπε στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Ανδρέας Γεωργίου.