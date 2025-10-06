Θαλάσσιο ταξίδι προς στη Γάζα χωρίς κόστος

Τέλος καλό όλα καλά; Επιστρέφουν σήμερα με κυβερνητική μέριμνα, οι 27 Έλληνες πολίτες, μέλη του στολίσκου Flotilla για τη Γάζα, που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές.

Όπως γνωστοποίησε το ελληνικό ΥΠΕΞ, οι Έλληνες συλληφθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα Δευτέρα, και με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση ώστε να τους παραλάβει και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα.

Παράλληλα, 26 Ιταλοί ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή, επέτρεψαν χθες στη Ρώμη και στο Μιλάνο. Άλλοι 15 όμως δεν δέχθηκαν να υπογράψουν δήλωση, η οποία αναφέρει ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ. Αυτοί πρόκειται να αντιμετωπίσουν δίκη και στην συνέχεια αναμένεται να απελαθούν.

Δεν έχουμε πληροφόρηση αν θα επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες. Όσοι επιστρέψουν πάντως, σημαίνει ότι υπέγραψαν τη δήλωση. Έγιναν «δηλωσίες» - για να χρησιμοποιήσουμε μια ιστορικώς φορτισμένη φράση.

Και ο ηρωισμός με τον οποίο αποθέωσαν την «εκστρατεία τους» τους οι εδώ θαυμαστές τους, θα μείνει στα βιντεάκια που είχαν ήδη προετοιμάσει. Όπως αυτό της βουλευτού της Νέας Αριστεράς (συγνώμη, της βουλεύτριας) Πέτης Πέρκα, η οποία το είχε προετοιμάσει, σενιαρισμένη μπροστά στη βιβλιοθήκη της: «Αυτή την στιγμή μας έχουν απαγάγει…».

Ο γράφων διευκρινίζει εξ αρχής ότι δεν ήταν αντίθετος στη συγκεκριμένη «εκστρατεία» ως συμβολική συμπαράσταση στον λαό της Παλαιστίνης, παρότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν αρθρώσει λέξη καταδίκης για το μακελειό που είχε πραγματοποιήσει η Χαμάς στο φεστιβάλ ειρήνης NOVA, και που αποτέλεσε την έναρξη του δράματος που παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα εδώ και δύο χρόνια.

Ωστόσο, υπάρχουν δευτερεύουσες ενστάσεις: Το κράτος του Ισραήλ τους συνέλαβε, δεν τους απήγαγε. Αν υπήρξε απαγωγή, είναι μόνο η βάρβαρη που πραγματοποίησε η Χαμάς, και η οποία ακόμη κρατάει Ισραηλινούς ομήρους.

Επίσης, δεν ήταν αθώοι τουρίστες που συνελήφθησαν στα διεθνή ύδατα, όπως μετ’ επιτάσεως έγραφαν οι εδώ «σύντροφοί» τους. Εισήλθαν στη ζώνη θαλασσίου αποκλεισμού εμπόλεμου κράτους, γι’ αυτό και οι φρεγάτες Ιταλίας και Ισπανίας που τους συνόδευαν, αποχώρησαν.

Ναι το ελληνικό κράτος είχε υποχρέωση να νοιαστεί για την τύχη τους, και να διευκολύνει την επιστροφή τους. Αλλά να το «απαιτούν» (!) δεν συνάδει με την ιδεολογία τους. Αλλωστ δεν τους έστειλε εκεί το κράτος.

Χαρακτηριστικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι δήλωσε για τους Ιταλούς ακτιβιστές, ότι θα επωμιστούν οι ίδιοι το κόστος της επιστροφής τους!

Το ελληνικό κράτος δεν έχει τέτοια ψυχρή αντιμετώπιση. Συνήθως ούτε η κοινωνία, η οποία έχει μια προστατευτική στάση απέναντι στις παρεκτροπές που γίνονται με πολιτική στόχευση. Είναι διαχρονική η προτροπή «αφήστε τα παιδιά», όταν τα μπάχαλα συλλαμβάνονται.

Ωστόσο στα σοσιαλ υπήρξε πρωτοφανής μαζική η προτροπή «αφήστε τους εκεί». Σαφώς δεν ήταν σοβαρή προτροπή. Και όσοι το έγραφαν δεν ήταν «φασίστες, ακροδεξιοί ψηφοφόροι του Κούλη». Ωστόσο ήταν ένδειξη κάποιας αγανάκτησης.

Πολύ περισσότερο που αντιεξουσιαστικοί λογαριασμοί, ειδικά στο «Χ», θυμήθηκαν ξαφνικά την έννοια του «Έλληνα πολίτη», την οποία και υπερτόνιζαν ως ιδιότητα των συλληφθέντων, για να σημάνουν και την υποχρέωση της κυβέρνησης να τους προστατέψει.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο «εθνικός μας διασώστης» Ιάσωνας. Είναι ο τύπος που ψωμίζεται φέρνοντας παράνομους μετανάστες στις μεσογειακές χώρες, και ο οποίος έχει καρφιτσώσει στον λογαριασμό του μπας και μας διαφύγει:

«Αν η αγάπη προς την πατρίδα σημαίνει δολοφονίες προσφύγων στα σύνορα, ΜΑΤ στα πανεπιστήμια, συγκαλύψεις βιασμών, γυναικοκτονίες και αδιευκρίνιστα ποσά στις τσέπες των υπουργών, τότε ναι είμαι περήφανα εθνοπροδότης και ανθέλληνας».

Ο ίδιος, όπως και μεγάλη μερίδα αλληλέγγυων συλλογικοτήτων (πχ οι «Κάτω η θρησκεία, κάτω η πατρίς, η Ελλαδα να πεθάνει να ζήσουμε εμείς»), αδυνατούν στοιχειωδώς να κατανοήσουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εννοιών «Κυβέρνηση» - «Κράτος» - «Εθνος». Οπότε επειδή δεν του αρέσει η πολιτική της κυβέρνησης δηλώνει «υπερήφανα εθνοπροδότης και ανθέλληνας»!

Θυμήθηκε όμως από το πλοίο «Οξυγόνο» (εκμετάλλευση των Τεμπών) να ζητήσει από τον κόσμο να βγει στους δρόμους. Και με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών ο κόσμος να πιέσει (την κυβέρνηση) ώστε να «απελευθερωθούν αυτοί που θα απαχθούν».

Και βρήκε συμπαραστάτες τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης: του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας, τα οποία κάλεσαν την κυβέρνηση «να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή».

Τελικά με καβάτζα την θαλπωρή και προστασία του κράτους, και οι «αντικρατιστές αγωνιστές» κάνουν αλληλέγγυο θαλάσσιο ταξιδάκι χωρίς κόστος. Δείγμα ηρώων των καιρών μας…