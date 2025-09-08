Θα κληθεί... από την πατρίδα - ή την πλουτοκρατία!

«Μητσοτάκης vs Τσίπρα. Ο Γ γύρος θα είναι ο τελικός» έγραφε το πρωτοσέλιδο κεντροαριστερής εφημερίδας, έχοντας τις φωτογραφίες Μητσοτάκη και Τσίπρα να ατενίζουν ο ένας τον άλλο.

Ο Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη, με μηδενική παρουσία στη Βουλή αλλά λαμβάνει την βουλευτική αποζημίωση, την οποία όπως είπε η Κωνσταντοπούλου, λαμβάνει «αχρεωστήτως, παρά το γεγονός ότι δεν ασκεί κοινοβουλευτικό έργο».

Βέβαια δεν είναι ο πρώτος και ο μόνος πρώην πρωθυπουργός που λαμβάνει «αχρεωστήτως» την αποζημίωσή του.

Εδώ είναι Βαλκάνια και οι πρώην πρωθυπουργοί απολαμβάνουν μιας ιδιαίτερης ανοχής στην… αγρανάπαυση μετά δημοσίων παροχών, μέχρι να τους καλέσει ξανά η πατρίδα …να τη σώσουν.

Δεν είμαστε π.χ Νορβηγία όπου η Γκρο Χάρλεμ επέστρεψε στο επάγγελμά της, ή Ισλανδία όπου ο Γκέιρ Χάαρντ μετά τη θητεία του εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και ο Γιοχάνι Σταιμνγκριμσον ξανά έγινε δάσκαλος. Ούτε καν Ισπανία όπου ο Χοσέ Μαρία Αθνάρ επέστρεψε στη δικηγορία.

Πλείστα τα παραδείγματα στον ευρωπαϊκό χώρο, ανιχνεύονται εύκολα στο διαδίκτυο. Εδώ στους πρώην πρωθυπουργούς η πατρίδα ευγνωμονούσα, τους χαρίζει μετα-πρωθυπουργικές τιμές και απολαβές.

Το… κάλεσμα της πατρίδας φαίνεται ότι ένιωσε στα οράματά του και ο Αλέξης Τσίπρας, που φέρεται ως επίδοξος (και θα γίνει αν οι δημοσκοπήσεις είναι ευνοϊκές) αρχηγός νέου κόμματος. Αφού πρώτα βεβαίως κατόρθωσε να διαλύσει εις τα εξ ων συνετέθη το κόμμα που τον τίμησε ως αρχηγό και τον ανέδειξε ως πρωθυπουργό της χώρας.

Ενδείξεις ότι το κόμμα επίκειται είναι και η ανάδυση από την δίχρονη σιωπή του. Άρχισε την παρουσία του με ομιλίες και ταυτόχρονη παράθεση αποσπασμάτων τους στα social media. Ένα από αυτά έλεγε ότι «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία. Από τη μια είναι η πατρίδα μας από την άλλη τα πλούτη τους».

Δημιουργεί βέβαια ειρωνικούς συνειρμούς καθώς τα ΜΜΕ ενός υπερπλούσιου τον προβάλλουν εντόνως τώρα, ενώ ένας άλλος το 2017 είχε δηλώσει ότι ακούγοντάς τον στη Βουλή, είχε την ίδια αίσθηση που του προκάλεσε το άκουσμα του Πούτιν. Και γι’ αυτό ήταν έτοιμος να τον χειροκροτήσει!

Δημιουργεί επίσης ειρωνικούς συνειρμούς να μιλάει με τόση ζέση για πατρίδα ένας πρώην αριστερός διεθνιστής, που στη Βουλή εκθείασε την «Σλαβομακεδόνισσα» Μίρκα Γκίνοβα. Η αντάρτισσα, όντως ηρωική μορφή, ήταν μέλος του σλαβομακεδονικού ΝΟΦ, που ήθελε ανεξάρτητη σοσιαλιστική Μακεδονία. Και η οποία θεωρείται λαϊκή ηρωίδα στα Σκόπια, ενώ προτομή της υπάρχει στην Μπίτολα (Μοναστήρι) και το όνομά της έχει δοθεί σε δρόμους, ινστιτούτα, σχολεία και βιβλιοθήκες.

Αλλά αν αυτά φαίνονται παρωχημένα και εμφυλιοπολεμικά, πόσο μη εμφυλιοπολεμικός είναι ο λόγος το Αλέξη «Από τη μια η πατρίδα μας από την άλλη τα πλούτη τους»; Και πόσο έχει αφήσει πίσω του το εμφυλιοπολεμικό «ή εμείς ή αυτοί» που τον ώθησε στην εξουσία; Καθόλου.

Γιατί όσο εξωτερικό λουστράρισμα και να κάνουν τα μάνιουαλ του rebranding και οι συμβουλές των επικοινωνιολόγων, ο ατόφιος πολιτικά και πολιτισμικά Αλέξης είναι εδώ.

Τώρα παρενέβη για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, με απόσπασμα ομιλίας του από το συνέδριο του economist:

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.

Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων - φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Αυτά τα ρωτάει ο πρωθυπουργός των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, της αύξησης του ΦΠΑ, των φόρων σε βασικά αγαθά όπως καφέ, κρασί και καύσιμα, της προκαταβολής φόρου 100% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, της κατάργησης του ΕΚΑΣ ( που είχαν διατηρήσει οι προηγούμενοι), των κλειστών τραπεζών, της παράδοσης της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια (που παρότι τους προτάθηκε το αρνήθηκαν οι Σαμαροβενιζέλοι), και πολλών άλλων μέτρων.

Μέτρων που με γλαφυρότητα περιέγραψε ο Πολάκης σε μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής: «Γ@@@με τη μεσαία τάξη, γι’ αυτό χάσαμε».

Πάντως η ολιγαρχία με τα πλούτη της ανέγγιχτα, μια χαρά πέρασε και επί Αλέξη, όπως και με όλους.