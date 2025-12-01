Θ. Πλεύρης: Υπήρξαν αγρότες που δημιούργησαν πρόκληση κατά της Αστυνομίας, πιστεύω θα εκτονωθεί η κατάσταση

«Πράγματι οι αγρότες λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν μια μεγάλη ανησυχία για την κατανομή των επιδοτήσεων. Μιλάμε για αγρότες που είναι πολύ σωστοί στις υποχρεώσεις τους και σε καμία περίπτωση δεν έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις», σχολίασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Και συνέχισε υπενθυμίζοντας ότι κυβέρνηση έχει αναφέρει πως θα πληρώσει την προκαταβολή μέχρι τέλη Νοεμβρίου, κάτι που έγινε. «Η πληρωμή είναι μικρότερη από πέρσι και αυτό συνδυάζεται αφενός με τον νέο τρόπο υπολογισμού των δηλωθεισών καλλιεργειών με το ότι υπάρχουν περίπου 45.000 ΑΦΜ που ελέγχονται», είπε.

Όπως ανέφερε, υπήρξε κενό χρονικό διάστημα, ο στόχος όμως ήταν ο διαφανής τρόπος πληρωμής. Ως προς τις κινητοποιήσεις, ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για αγρότες που δημιούργησαν μια «πρόκληση» κατά της Αστυνομίας. «Η καταγωγή μου είναι από τη Λάρισα, οπότε μιλάω με ανθρώπους που έχουν ανησυχίες αν θα χάσουν χρήματα. Ήδη δόθηκαν οι προκαταβολές, πιστεύω ότι η κατάσταση θα εκτονωθεί και θα εκτιμηθεί το ότι η κυβέρνηση ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις της», είπε.

«Εκτίμησή μου ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, με τον υπουργό να εκτιμά πως ο πρώτος δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη ΝΔ και ο δεύτερος δεν θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος.

«Μια τυχόν αναδόμηση του πολιτικού σκηνικού αριστερά της ΝΔ μπορεί να έχει μια ευρύτερη επιρροή. Αυτήν τη στιγμή έχουμε κατακερματισμένο τοπίο στην Κεντροαριστερά, αν όμως θεωρητικά η παρουσία Τσίπρα δημιουργήσει δυναμικές και διαμορφώνεται πόλος, σίγουρα αυτό θα δημιουργήσει επιρροή. Δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει ένα πρώην πρωθυπουργό», δήλωσε.

Ακόμη, για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε πως «εδώ έχουμε μια διαφορετική περίπτωση. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα κάνει κόμμα. Σίγουρα θα είναι κόμμα που θα απευθύνεται στα δεξιά της ΝΔ και στη ΝΔ. Βλέπετε ότι ακόμα και στους ψηφοφόρους της ΝΔ είναι κυρίαρχο ποσοστό να μην κάνει κόμμα ή να επιστρέψει στη ΝΔ. Εγώ αν υπήρχαν οι όροι, προφανώς θα ήθελα να επιστρέψει. Θα πρέπει όμως πρώτα από όλα να το θέλει κι ο ίδιος. Πολλές φορές η κριτική του είναι σε τέτοιο πια επίπεδο που δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά».

«Τον Ιούλιο ψηφίσαμε την πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική σε όλη την Ευρώπη»

Απαντώντας στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε πως τον Ιούλιο η κυβέρνηση ψήφισε την πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.

«Πάμε να δούμε τα δεδομένα: οι θαλάσσιες ροές μεταναστών πέρσι τέτοιο διάστημα ήταν 27.324 από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Σουδάν και Αίγυπτο. Φέτος 13.857 το ίδιο διάστημα, μείωση 50%», τόνισε και συνέχισε: «Όποιος έρχεται εδώ και κάνει αίτηση ασύλου, μπαίνει σε καθεστώς κράτησης. Αρκετές δυσκολίες έχουν οι επιστροφές, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλουμε. Μέσα στις δομές μας έχουμε 22.000 άτομα. Νόμιμοι μετανάστες είναι 793.000. Στους μη νόμιμους το μόνο στοιχείο που έχεις είναι ότι στην τριετία νομιμοποίησης ο κόσμος που νομιμοποιήθηκε ήταν 28.000 κόσμος».