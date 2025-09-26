Θ. Πλεύρης: Θα εξεταστεί εάν χρειάζεται να επεκταθεί η αναστολή ασύλου 

Η τρίμηνη αναστολή ασύλου είχε αποτελέσματα και θα εξεταστεί εάν χρειάζεται να επεκταθεί, όπως ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ Εμμανουήλ Συντυχάκη προς τον υπουργό «για την προστασία των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη».

Για τις ροές προς την Κρήτη, ο κ. Πλεύρης είπε ότι λόγω της διπλωματίας και της αναστολής ασύλου έχουν μειωθεί σημαντικά, η τρέχουσα διαχείριση θα συνεχιστεί μέχρι τον χειμώνα, και για την προετοιμασία, του χρόνου, είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει δομή.

Σημείωσε ότι αυτή η μόνιμη δομή θα είναι στο πρότυπο των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και πρόσθεσε πως πρέπει να υπάρχει προετοιμασία, με δύο ή με μία (δομή), σε χώρους ώστε να μπορεί το υπουργείο Μετανάστευσης να διαχειρίζεται πλήρως την κατάσταση.

Κάλεσε, μάλιστα, τον ερωτώντα βουλευτή, που ζητά προσωρινούς χώρους, να πει, «αυτός είναι ένας ωραίος χώρος (στο Ηράκλειο) να πάνε». «Δεν πρόκειται να το κάνετε. Γιατί αυτό το οποίο θέλετε στην πραγματικότητα είναι να χαϊδεύετε ανθρώπους, πουλώντας ανθρωπισμό, που τελειώνει με μία λέξη, ελάτε, πάρτε τους από εδώ», τόνισε ο υπουργός.