Θ. Πλεύρης: Πάνω από 1.000 οι απελάσεις - Στόχος η περαιτέρω αύξηση επιστροφών

Απολογισμό της εφαρμογής της τροπολογίας αναστολής ασύλου και των διατάξεων του νέου νομοσχεδίου για την παράνομη μετανάστευση έκανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη Βουλή.

Όπως τόνισε, από τις 9 Ιουλίου, οπότε τέθηκε σε ισχύ το νέο πλαίσιο, οι απελάσεις και επιστροφές ξεπέρασαν τις 1.000, ενώ οι ροές –ιδίως προς την Κρήτη– εμφανίζουν θεαματική μείωση.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι αφίξεις μεταναστών από τη Λιβύη στην Κρήτη έφτασαν τις 10.000. Μόνο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου (1-9/7) καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, γεγονός που οδήγησε στην κατάθεση της τροπολογίας.

Μετά την εφαρμογή της: από 10 έως 31 Ιουλίου οι αφίξεις περιορίστηκαν σε 913, ενώ τις πρώτες 27 ημέρες του Αυγούστου δεν ξεπέρασαν τις 500.

«Σε μόλις 45 ημέρες μπήκαν παράνομα στη χώρα οι μισοί από όσους έφτασαν μόνο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Όλο τον Αύγουστο οι αφίξεις δεν ξεπέρασαν όσες είχαμε σε μία ημέρα τον Ιούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρά τη σημαντική μείωση, προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τυχόν νέες επιθετικές κινήσεις των κυκλωμάτων λαθροδιακίνησης».

Απελάσεις και επιστροφές στο επίκεντρο

Ο υπουργός χαρακτήρισε τις επιστροφές «το μεγάλο στοίχημα» της κυβέρνησης:

Από 9/7 έως 15/8 πραγματοποιήθηκαν 808 επιστροφές, οικειοθελείς και αναγκαστικές, έχουν ήδη προγραμματιστεί ή υλοποιηθεί άλλες 250, ενώ για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχουν δρομολογηθεί 5 πτήσεις προς Πακιστάν, Μπανγκλαντές και Αίγυπτο.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η κατάθεση του νομοσχεδίου έχει οδηγήσει σε αύξηση των αιτήσεων για οικειοθελείς αποχωρήσεις, κάτι που θα ενισχυθεί με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεών του.

Δικαστικές αποφάσεις και νομικό πλαίσιο

Απαντώντας σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι οι αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων μέχρι στιγμής περιορίζονται σε προσωρινές διαταγές, που απλώς αναστέλλουν τις επιστροφές μέχρι την εκδίκαση, χωρίς να αμφισβητούν τη νομιμότητα της τροπολογίας.

«Καμία δικαστική κρίση δεν έχει καταρρίψει το θεσμικό μας πλαίσιο», είπε χαρακτηριστικά.