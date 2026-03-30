Θ. Πλεύρης: Ο Κουτσούμπας τιμά την έναρξη του εμφυλίου - Εγώ δεν μπορώ να τιμώ όσους κράτησαν την Ελλάδα ελεύθερη;

Την έντονη αντίδρασή του απέναντι σε όσους σχολίασαν τη δήλωσή του σχετικά με ενέργειες του ΚΚΕ που, όπως είπε, δεν ήταν υπέρ της πατρίδας, εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας ο Θάνος Πλεύρης.

Στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός τόνισε: «Το ΚΚΕ την Κυριακή πήγε στο Λιτόχωρο για την έναρξη του εμφυλίου, όπου μέλη του Δημοκρατικού Στρατού δολοφόνησαν αστυνομικούς σε ΑΤ και ξεκίνησε ο εμφύλιος, και αυτό ο κ. Κουτσούμπας το τιμά. Εγώ που ήμουν στην άλλη πλευρά, η παράταξή μου, σε αυτούς που αμύνθηκαν και κράτησαν τη χώρα ελεύθερη, δεν μπορώ να πω ότι δεν τιμώ αυτούς τους αγώνες».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Για ποιο λόγο στην Ελλάδα του 2026 ο αριστερός μπορεί να τιμά τους δικούς του αγώνες χωρίς να θεωρείται εμφυλιοπολεμικός και να επικαλείται το δικαίωμα αυτό; Εμείς, οι δεξιοί, όταν θέλουμε να τιμήσουμε τους δικούς μας, που κέρδισαν και δικαιώθηκαν από την ιστορία, θεωρούμαστε εμφυλιοπολεμικοί. Δηλαδή, πρέπει να τιμούμε αποκλειστικά τους αγώνες της αριστεράς;».

Ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε: «Το 2026 πρέπει να μιλάμε χωρίς πάθη, αλλά όταν κάνουμε μια ιστορική συζήτηση, ο καθένας θα τιμά τους δικούς του αγώνες. Δεν μπορεί η μία πλευρά να απαιτεί να τιμώνται όλα λες και είναι ευαίσθητη ομάδα. Υπάρχει ιστορική διαδρομή και σε αυτήν υπάρχουν πράξεις που δεν ήταν υπέρ της πατρίδας. Στον Εμφύλιο, τι πρέπει να πω; Ότι καλώς γινόταν το αιματοκύλισμα της χώρας και το παιδομάζωμα; Αν εγώ, ως δεξιός, θέλω να τιμήσω την Ελένη Γκατζογιάννη, που εκτελέστηκε επειδή δεν ήθελε να δώσει τα παιδιά της στο παραπέτασμα, είναι εμφυλιοπολεμικό;».

Σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξέφρασε ανησυχία για περίπου 1 εκατομμύριο άτομα που μετακινούνται στον Λίβανο λόγω του πολέμου. Όπως εξήγησε στον ΣΚΑΪ: «Όταν αναπτύσσεται κινητικότητα, υπάρχει ανησυχία ότι αν συνεχιστούν οι συρράξεις, θα υπάρξουν μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών».

Για τη Λιβύη επισήμανε ότι «βρισκόμαστε στις ροές που είχαμε και πέρσι, ενώ οι συνολικές ροές έχουν μειωθεί κατά 46%. Υπάρχουν περίπου 500.000 εκτοπισμένοι στην ανατολική και τη δυτική Λιβύη, και γι’ αυτό ανησυχούμε. Είμαστε σε διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης».

Αναφορικά με το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι «με τη συνεργασία Γαλλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας και Βελγίου διαγράψαμε χιλιάδες υποθέσεις επιστροφής μεταναστών στη χώρα μας λόγω του Δουβλίνου 2. Από την υπογραφή του συμφώνου στις 12 Ιουνίου, όμως, ενεργοποιείται εκ νέου το Δουβλίνο 2. Το σύμφωνο ισχύει για καταστάσεις κανονικότητας, ορίζοντας ως κανονικότητα ροές έως 150.000».

Τέλος, τόνισε ότι «στόχος με τα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες είναι να μην παραμένουν εδώ οι παράνομοι μετανάστες».